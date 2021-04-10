〈貴金屬盤後〉雙底似乎快走完 黃金下跌 但本週收高

週五 (9 日) 交易，在債券收益率上升和美元走強的打壓下，黃金期貨價格在經歷前一日的本月最大單日漲幅後回落。

然而，黃金和白銀本週均收高，係因全球經濟邁向疫情後全面復甦時期，投資者涉獵貴金屬，以期保護自己免受股市震盪影響。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「美元穩定和風險胃口打開，令週五黃金承壓。儘管如此，由於 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 『美元走軟，債券收益率下降和鴿派新評論』仍使本週黃金獲得支撐。」

ICE 美元指數上升 0.1%，但本週收低 0.9%。美元上漲不利美元計價的大宗商品價格，因為美元變貴會削弱海外買家興趣，反之則有利大宗商品價格。

週五公債基準利率上升，10 年期公債殖利率上升 1.9 個基點至約莫 1.66%，但仍較上週五收盤 1.72% 的水準下降。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 13.40 美元或近 0.8%，收每盎司 1744.80 美元。

週四黃金收漲 1%，創本月迄今最大漲幅，也登上自 2 月 25 日以降交易最熱絡的黃金期貨最高收盤價。

本週交易最熱絡的黃金期貨價格收高約 1%。

5 月白銀期貨價格下跌 26 美分或 1%，收每盎司 25.33 美元，但本週收高 1.3%。

儘管黃金和白銀週週攀升，但一些市場參與者對黃金的發展前景仍持懷疑態度。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 研究報告寫道，「黃金似乎正試著完成雙底走勢，但只要價格仍低於之前的低點，即約莫每盎司 1760 美元，就很難保持樂觀。」

「基本上來說，隨著通膨加速，未來幾個月將會是關鍵。如果市場認為 Fed 會遵守承諾讓經濟運作熱起來，黃金可能會發亮，但如果通膨過高，升息賭注再次升高，黃金將承受更多痛苦。」

面臨後疫情時期的需求反彈，投資者一直對經濟過熱保持警戒，令黃金價格承壓。在過去 10 年大部分時間內，通膨率一直低於 Fed 目標，而美國勞動市場仍較疫情爆發前少了約莫 840 萬就業人口。

週五經濟數據方面，美國勞工部公布，3 月份生產者物價指數 (PPI) 上升 1%，而過去 12 個月的躉售通膨率當月上升至 4.2%，為 2011 年 9 月以來的最高水準。在 PPI 數據公布後，黃金價格邁向盤中低點，但隨後弭平一些跌幅。

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