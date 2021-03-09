CPM集團：不用太關注美債殖利率 金價仍有望今年漲至接近2000美元

CPM 集團研究副總裁 Rohit Savant 周一 (8 日) 表示，美債殖利率的上升，今年重擊了黃金市場，但投資人不應該擔心這一點，因為在可預見的未來，實際利率將保持負值。

Savant 發表評論之際，金價仍處在每盎司 1700 美元下方，10 年期美債殖利率回升至 1.60%，美元指數為 92.35，是 11 月中以來最高。

但 Savant 對黃金持樂觀態度，因為金價受到長期基本面的支持，包括債務水位上升和極端寬鬆的貨幣政策。

Savant 指出，雖然名目殖利率已經由 8 月的低點強升，但與歷史標準相比，殖利率仍然偏低，更重要的是，名目殖利率不該是投資人主要關注點。

他強調，實際利率一直處於負值，預計還會繼續。除此之外，當前股市已經被高估，黃金做為避險資產也將具有吸引力。

CPM 集團預計，今年金價將回升至每盎司 1995 美元，比去年年底價格上漲 5%。

Savant 指出，儘管 CPM 集團認為投資者需求達到 4000 萬盎司，超過了去年的創紀錄水準，但投資者不會追逐市場，而是會尋求逢低投資。他說：「投資者的需求將為黃金提供強大的潛在支撐，但價格上漲空間有限。」

他認為，追求更高收益的貴金屬投資者，可能會更好地研究白銀和鉑金。CPM 集團認為白銀價格將推高至每盎司 30 美元以上，較去年底上漲 30%。