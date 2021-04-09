〈貴金屬盤後〉黃金創本月最大單日漲幅 登6週高點

週四 (8 日) 交易，黃金期貨價格收高，且創本月迄今最大單日漲幅，也是自 2 月以來最高收盤價，部分係因美元下跌和通貨膨脹預期上升。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四表示，在看到經濟強勁的證據之前，央行不會改變寬鬆政策立場，這番發言擴大了黃金漲勢。他也重申「今年通膨上升預期是短暫現象」這一點。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，經濟強勁的最新數據包括上週五公布的 3 月份非農就業報告，以及 ISM 採購經理人調查，這些數據都表明經濟正加速復甦。接著，5 年期通膨率預期平均再次穩穩超越 2.5%，而最近幾個交易日債券殖利率事實上回落。

「因應這些動態變化，導致實際利率的下降，從而自基本面上支撐了黃金。」他說。

他在週四通訊刊物中指出，如果債券收益率回落，以及美元持續不上漲，「金價應該會突破，下一個上行目標約莫 1805 美元。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 16.60 美元或近 1%，收每盎司 1758.20 美元。

這是交易最活躍的黃金期貨自 2 月 25 日以降最高收盤價，也是自 3 月 31 日以來最大單日漲幅。

週三黃金收低不到 0.1%，為 5 個交易日來首次收低，一些專家預期，由於市場仍質疑經濟狀況和股市高估，黃金價格仍會回升。

DailyFX 策略師 Nick Cawley 表示，近期黃金拋售的主因一直都是美國公債殖利率上升，因為市場持續為美國財政和貨幣政策帶來的通膨效力定價。

週四，10 年期美國公債殖利率小跌至 1.64%，ICE 美元指數也下降 0.4%，本週跌幅邁向 0.9%，雙雙有利金價上漲。

然而，世界黃金協會 (WGC) 週四公布報告，黃金支撐的 ETF 3 月份流失 107.5 噸，為 5 個月來第四次淨流出，且報告稱 3 月的淨流出程度為連續第二個月擠入歷史上前 10 大最嚴重淨流出。

黃金支撐的 SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 週四上升 1.1%。該 ETF 3 月收低 1.1%。

「到今年第一季底，利率一直上升，這直接影響到持有黃金的預期機會成本，邁向第二季，雖然這仍是投資者擔心的一點，但通膨預期上升短期內可能有利金價上升。」WGC 研究主管 Juan Carlos Artigas 說。

Fed 週三發布的 3 月會議記錄顯示，Fed「還要一段時間」才會開始縮表，而轉向縮表動作的關鍵在於 Fed 能否在實現通膨和就業目標方面取得實質性進展。

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