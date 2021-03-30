美國疫苗接種進展快 金價續跌、美債殖利率升

美國總統拜登慶祝疫苗接種進展快速，重啟經濟希望減輕避險基金斷頭風波的陰霾，金價延續近期跌勢，美國公債殖利率上揚。

美國總統拜登周一 (29 日) 表示，全美 90% 成人 4 月 19 日之前將能施打疫苗，且全美 90% 地區將能在離家五英里就設有接種地點。

拜登預定周三公布有利經濟成長的基礎建設計畫，也幫助擴大投資人風險胃納。不過拜登警告，美國仍有可能爆發新一輪疫情。

金價周二 (30 日) 亞洲盤下跌，隨著第 1 季即將告終，在全球復甦萌芽的情況下，金價季線很可能寫下 2018 年迄今最大跌幅。鈀金、白金和白銀雙雙走低。

拖累金價的因素還包括表現異常強勁的美元，以及持續升高的美國公債殖利率。

美債殖利率隨樂觀的疫苗接種前景以及經濟成長展望走高，10 年期美債殖利率周二盤中上升 3 個基點至 1.74%，5 年期美債殖利率升抵一年來最高水準。此外，澳洲 10 年期公債殖利率也躍升 10 個基點，報 1.79%。

拜登周二慶祝疫苗後，馬上警告美國美國尚未免疫人群當中的確診病例正在快速上升。他呼籲各州和各大城市暫緩重啟經濟，最好再次實施強制戴口罩等限制措施，以免痛失好不容易取得的防疫進展。

在拜登發言不久前，美國疾病管制中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 也警告，美國病故人數開始增加，且確診病例再度穩定上升，迄今累計超過 3000 萬例染疫，令她感覺彷彿瀕臨「世界末日」，擔心去年夏季和入冬之後確診激增的情況重現。