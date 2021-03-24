分析師：美公債殖利率升 金價仍有望升至1850美元

在美債殖利率續升的情況下，黃金價格很有可能將在短期內繼續掙扎或是下行。不過，景順 (Invesco) 首席投資策略師 Kristina Hooper 表示，儘管全球經濟前景改善對金價造成壓力，金價仍有望到年底上漲至每盎司 1850 美元。

Hooper 表示，有鑑於美國經濟從疫情中實現強勁復甦的預期，美公債殖利率急劇上升也就不足為奇。她認為，在當前的經濟環境下，美國 10 年期公債殖利率有可能上升至 2%。不過，她也表示，即使殖利率仍有上升空間，但是不會超出 2% 太多，按歷史標準衡量，仍然是極低的利率水準，對於黃金市場和金價來說仍然有利。

Hooper 指出，儘管經濟改善將使金價承壓，但由於經濟成長也將推高通貨膨脹，她預計到年底金價將有望升至每盎司 1850 美元。

她也表示，隨著地緣政治緊張局勢持續加劇，黃金仍然是一種具有吸引力的避險資產。在歷史中，黃金也是對付地緣政治風險的避險工具。在當前的環境中，也給金價帶來了一些上行壓力。

針對比特幣和其他加密貨幣等虛擬貨幣的競爭，Hooper 認為，儘管比特幣與與黃金的確存在投資資金的競爭關係，但這樣的趨勢不會持續下去，因為這樣的情況主要存在於股市多頭的環境當中。

她指出，相較之下，比特幣與標準普爾 500 指數的關聯性更高。若美股出現波動或下跌，那麼虛擬貨幣也將下滑，避險作用有限。反之，黃金將更能在股市下跌時保護投資組合。

根據倫敦金銀市場協會 (LBMA) 的報告顯示，參與調查的 38 位市場分析師預估，2021 年黃金平均價格將為每盎司 1973.80 美元，較去年平均金價上漲 11%。不過，金價恐在今年出現大幅震盪。