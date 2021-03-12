分析師：美債殖利率不會一直上升 金價有望下半年重回漲勢

英國諮詢機構 Wood Mackenzie 黃金研究部主管 Rory Townsend 在接受採訪時表示，儘管今年以來，在美債殖利率持續攀升的情況下，黃金價格受到壓抑，但是他認為美債殖利率不會一直上升，隨下半年通膨開始上升，金價預期將重新上漲。

Townsend 表示，儘管今年迄今為止黃金表現不佳，但是他仍然看好黃金，並預估今年的平均金價在每盎司 1825 美元左右。

「金價已經從 8 月份的高點下跌了很多，但我認為這種賣壓有些過度。我不認為債券殖利率會無限期上升，隨著下半年通貨膨脹開始攀升，金價也將重新走高。」Townsend 說道。

除金價外，Townsend 也認為，金礦業相關類股值得投資人關注。他表示，即使金價跌至每盎司 1600 美元，對於主要金礦生產商而言，仍代表著強勁的自由現金流，因為金礦業目前的平均生產成本仍僅為每盎司 960 美元。當前的金價環境對金礦生產商來說，仍相當不錯。

不過，金價的下滑仍已對該產業造成打擊，追蹤金礦商的金蟲指數 (NYSE Arca Gold BUGS Index) 在今年迄今已下跌了 17%，VanEck 金礦商 ETF(GDX-US) 也在今年下跌了 15%。

據倫敦金銀市場協會 (LBMA) 的報告顯示，參與調查的 38 位市場分析師預估，2021 年黃金平均價格將為每盎司 1973.80 美元，較去年平均金價上漲 11%。不過，金價恐在今年出現大幅震盪，今年對金價預期的落差達到 1192 美元，遠高於去年 780 美元的落差。

Degussa 首席經濟學家 Thorsten Polleit 認為，黃金多頭不僅會在 2021 年持續，而且還會持續到更多年。有很多因素在推動金價進一步上漲。財政和貨幣刺激政策將使全球貨幣供應達到史無前例的增速。