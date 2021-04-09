〈美股盤後〉美推抗中法案 鮑爾放鴿 標普續創歷史新高

週四 (8 日) 美國初領失業金數據遜預期，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表鴿派言論，十年期美債殖利率走低，科技股領漲，台積電 ADR 漲近 3%，標普 500 指數續創歷史新高。

半導體晶片短缺問題日益嚴重，通用、福特相繼宣告北美更多工廠停產。白宮週四宣布，拜登政府高度關注此問題，白宮經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 和國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 下周將和召開相關會議。外傳，這場會議將在 4 月 12 日舉行，參會者包括半導體和汽車製造商。

聯準會主席鮑爾週四於 IMF 春季論壇發表談話，鮑爾稱，全球疫苗接種進度不一，是經濟復甦面臨的風險，儘管美國經濟前景光明，但復甦發展不平衡且不完整，仍需聯準會的大力支持。鮑爾警告：「(新冠疫情讓) 我們不會回到以前的經濟模式。」

美中煙硝四起，美國商務部週四將飛騰信息技術公司等 7 家中國企業與機構納入實體清單 (即貿易黑名單)。

外媒報導，美國參議院即將在 4 月 14 日舉行會談，審議《2021 年戰略競爭法案》，美國參議院商務委員會將審議提案《無盡邊疆法》，藉此因應中國不斷擴大的全球影響力。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.33 億例，死亡數突破 289 萬例，美國累計確診超過 3098 萬例，累計死亡數超過 55.9 萬。

週四 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 57.31 點，或 0.17%，收 33,503.57 點。

標普 500 指數上漲 17.22 點，或 0.42%，收 4,097.17 點。

那斯達克指數上漲 140.47 點，或 1.03%，收 13,829.31 點。

費城半導體指數上漲 34.80 點，或 1.07%，收 3,301.26 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，資訊科技、非必需消費品和工業板塊領漲，能源、房地產和公用事業板塊領跌 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.92%；臉書 (FB-US) 下跌 0.022%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.61%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.34%。

道瓊成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.13%；salesforce (CRM-US) 上漲 1.66%；高盛 (GS-US) 上漲 1.41%；波音 (BA-US) 上漲 0.94%；Nike (NKE-US) 下跌 2.09%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.42%。

費半成分股歡欣起漲。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.15%；美光 (MU-US) 上漲 1.42%；AMD (AMD-US) 上漲 1.40%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.21%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.23%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.65%。

台股 ADR 僅中華電信下滑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.94%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.66%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.81%。

個股消息

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.94% 至每股 123.43 美元。飛騰等 7 實體遭列美貿易黑名單，飛騰晶片由台積電製造。對此，台積電回應，公司恪守所有相關法規，若向受出口管制的特定實體出貨，也有完善評估與審查程序。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.91% 至每股 683.80 美元。該公司執行長馬斯克推文暗示不受晶片短缺影響，他週四推文道：「感謝供應商，提供特斯拉重要的零件！」

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.92% 至每股 130.36 美元。日媒報導，受到晶片短缺波及，蘋果被迫延宕生產 Macbook 及 iPad。

通用汽車 (GM-US) 下跌 1.22% 至每股 60.09 美元，該公司宣布，停止北美數家工廠生產。

迪士尼 (DIS-US) 收跌 0.13%，盤後股價走揚近 0.5%。該公司宣布 6 月 4 日將開放加州迪士尼主題樂園中的「復仇者校園 Avengers Campus」。

好市多 (Costco) (COST-US) 宣布，三月份同店銷售額增長 16％，該公司股價上漲 0.67% 至每股 361.22 美元。

GameStop (GME-US) 下跌 4.33%。GameStop 週四宣布將於 6 月的年度會議中提名 Chewy 共同創辦人 Ryan Cohen 擔任董事長。

經濟數據

美國上周 (4/3) 初領失業金報 74.4 萬人，預期 68 萬人，前值自 71.9 萬人上調至 72.8 萬人

美國上周 (3/27) 續領失業金報 373.4 萬人，預期 363.8 萬人，前值自 379.4 萬人下調至 375 萬人

華爾街分析

金融專家 Jeff Carbone 表示：「這是 Fed 推動美股上揚的一天，可以追溯到昨日會議紀要評論，像科技股這樣對殖利率敏感的股票將從中受益。」

隨著美國股市創下新高，恐慌指數 VIX 期權交易卻新生波瀾。週四幾筆大宗交易押注，目前約 16 的 VIX 指數將在今年 7 月升至 40，並不低於 25，

Abrus Group 聯合首席投資長 Kris Sidial 認為，聰明錢了解到，儘管在過去兩個月中波動幅度已縮小很多，但從許多不同的角度仍顯示市場過度脆弱的跡象。