投行：蘋果2021年有望改寫iPhone銷售歷史

週三 (7 日) 投行 Wedbush 預測，蘋果 (AAPL-US) 有望改寫其手機銷售歷史，2021 年 iPhone 銷售衝上 2.4 至 2.5 億部，打破 2015 年寫下的歷史紀錄。

華爾街看好蘋果 2021 年 iPhone 產量，預測其將達到 2.2 億部，蘋果大多頭 Wedbush 一如既往地給出更樂觀的預測。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 於最新報告中寫道：「在華爾街預計蘋果 2021 財年 iPhone 銷售約 2.2 億部，但我們相信根據目前的發展軌跡，在牛市行情下，蘋果仍有可能出售 2.4 億部 (至 2.5 億部的驚人銷售數字)，輕鬆超越 2015 年的 2.31 億部記錄。」

Wedbush 分析師 Daniel Ives 曾提到，全球 9.5 億部 iPhone 中，仍有大約 3.5 億部處於升級階段。相信這將轉化為蘋果今年前所未有的升級週期。

近期市調機構 Counterpoint Research 發布最新 2020 年全球智慧手機出貨情況，三星以市佔 19% 排名全球第一，蘋果則是 15% 排名第二，華為和小米分別為 14% 和 11%，分列三、四名。

若 Wedbush 預測成真，iPhone 12 系列將成為繼 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 之後最受歡迎的產品。