植物肉大廠Impossible Foods擬上市 估值至少100億美元

路透引述知情人士透露，植物肉新創公司 Impossible Foods 正準備在未來一年內首次公開發行股票 (IPO)，估值至少 100 億美元。

Impossible Foods 考慮走傳統 IPO 路徑，也可能趁著借殼上市熱潮，與特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市，估值約 100 億美元或更高。

消息來源說，Impossible Foods 和財務顧問洽談 SPAC 事宜已有一段時間，但比起傳統 IPO，透過 SPAC 上市會讓現有股東權益被稀釋得更多。據了解，上市事宜還在討論階段，Impossible Foods 最後也可能選擇只辦理新一輪募資。

Impossible Foods 以黃豆製作的替代肉品正從昂貴時髦的餐廳，打入漢堡王等連鎖商餐廳的菜單，過去一年販售該公司人造肉品的據點從 150 家門市迅速擴展到 2 萬家以上。疫情爆發之後，由於速食餐廳比獨立小眾餐廳更受消費者青睞，Impossible Foods 業績也跟著受益。

除了餐廳，Impossible Foods 也設法提高在生鮮超市市場的競爭力，為了提升與真正肉品的競爭力，今年 2 月把超市建議售價調降 20%。

Impossible Foods 成立於 2011 年，背後金主包括創投公司 Khosla Ventures 和 Horizons Ventures，以及網球女將小威廉絲 (Serena Williams)、饒舌歌手 rapper Jay-Z 等名人。

PitchBook 資料顯示，該公司至今在私募市場一共集資 15 億美元。

Impossible Foods 上市傳聞，使競爭對手 Beyond Meat(BYND-US) 股價一度收斂漲幅，終場上漲 3.52% 至每股 134.87 美元，和 2019 年 5 月 IPO 價格相比，迄今累計上漲逾 400%。