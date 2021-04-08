新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

3月會議紀要：Fed或隨時調整利率 不根據預測改變購債

3月會議紀要：Fed或隨時調整利率 不根據預測改變購債。(圖片：AFP)
3月會議紀要：Fed或隨時調整利率 不根據預測改變購債。(圖片：AFP)

週三 (7 日) 聯準會公布 3 月 16 日至 17 日的 FOMC 會議紀要，Fed 官員提高對經濟增長和通膨的預測，重申維持寬鬆貨幣政策，且不會僅根據預測來進行調整。

最新公布的會議紀要顯示，與會的 18 位官員中，大多數人預計基準利率維持在接近零的水準，並暗示將至少維持到 2023 年，並且不準備減少購債規模。

會議紀要寫道：「與會官員預計，近期財政刺激計畫及寬鬆貨幣政策將提振消費者支出，但前景存在高度不確定性… 與會官員認為，FOMC 目前對聯邦基金利率和資產購買的前瞻指引對經濟很有幫助。」

會議紀要寫道：「與會者指出，在 Fed 實現最大就業和價格穩定目標方面取得實質性進展之前，可能還需要一段時間，而在此之前，按基於結果的前瞻指導原則，資產購買將至少以目前的速度持續下去。」

會議紀要提到：「官員們一致認為政策的變化應該主要基於觀察到的結果，而不是預測… 在 FOMC 做出任何改變之前，市場將得到足夠明確的通知。」

聯準會表示，當經濟達到最大程度就業，通膨升至 2%，並可能繼續溫和超過 2% 一段時間後，才可能調高利率。

聯準會主席鮑爾指出，如果隔夜利率出現下行壓力，在即將召開的會議甚至會議之間調整管理利率可能是合適的。

針對近期美債殖利率急升，鮑爾與其他官員表示，殖利率上升是對經濟增長預期增強的反映，而不是令人不安的通膨壓力。

拜登於上月 11 日簽署 1.9 兆美元紓困法案後，聯準會 (Fed) 於召開 FOMC 三月利率會議，故聯準會提高今年美國經濟增長和通膨預測。2021 年美國 GDP 將成長 6.5%，高於去年 12 月預測的 4.2%。今年年底，失業率可能降至 4.5%，通膨率可能升至 2.2%。

該會議紀要公布後，市場對此消息反應不大，美元走高，債券短線波動，美股小幅上揚。

Pacific Investment Management 經濟學家 Tiffany Wilding 表示，聯準會的條件將在今年年底或 2022 年初實現，從而促使官員們開始降低其資產購買的步伐。

Penn Mutual Asset Management 首席投資長 Mark Heppenstall 表示：「美債殖利率方面在某種程度上仍處於外界關注焦點，這可能是股市面臨的最大風險。」

Mark Heppenstall 提到：「很明顯，今年通膨預期上升，股市也時而掙扎。目前最大的風險是，通膨數據開始達到 Fed 可能不得不改變計畫的地步。」

Bianco Research 總裁 Jim Bianco 表示：「未來幾個月，美債殖利率將繼續走高，就像過去幾個月一樣 (無情上升)。」

延伸閱讀

相關新聞