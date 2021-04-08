3月會議紀要：Fed或隨時調整利率 不根據預測改變購債

週三 (7 日) 聯準會公布 3 月 16 日至 17 日的 FOMC 會議紀要，Fed 官員提高對經濟增長和通膨的預測，重申維持寬鬆貨幣政策，且不會僅根據預測來進行調整。

最新公布的會議紀要顯示，與會的 18 位官員中，大多數人預計基準利率維持在接近零的水準，並暗示將至少維持到 2023 年，並且不準備減少購債規模。

會議紀要寫道：「與會官員預計，近期財政刺激計畫及寬鬆貨幣政策將提振消費者支出，但前景存在高度不確定性… 與會官員認為，FOMC 目前對聯邦基金利率和資產購買的前瞻指引對經濟很有幫助。」

會議紀要寫道：「與會者指出，在 Fed 實現最大就業和價格穩定目標方面取得實質性進展之前，可能還需要一段時間，而在此之前，按基於結果的前瞻指導原則，資產購買將至少以目前的速度持續下去。」

會議紀要提到：「官員們一致認為政策的變化應該主要基於觀察到的結果，而不是預測… 在 FOMC 做出任何改變之前，市場將得到足夠明確的通知。」

聯準會表示，當經濟達到最大程度就業，通膨升至 2%，並可能繼續溫和超過 2% 一段時間後，才可能調高利率。

聯準會主席鮑爾指出，如果隔夜利率出現下行壓力，在即將召開的會議甚至會議之間調整管理利率可能是合適的。

針對近期美債殖利率急升，鮑爾與其他官員表示，殖利率上升是對經濟增長預期增強的反映，而不是令人不安的通膨壓力。

拜登於上月 11 日簽署 1.9 兆美元紓困法案後，聯準會 (Fed) 於召開 FOMC 三月利率會議，故聯準會提高今年美國經濟增長和通膨預測。2021 年美國 GDP 將成長 6.5%，高於去年 12 月預測的 4.2%。今年年底，失業率可能降至 4.5%，通膨率可能升至 2.2%。

該會議紀要公布後，市場對此消息反應不大，美元走高，債券短線波動，美股小幅上揚。

Pacific Investment Management 經濟學家 Tiffany Wilding 表示，聯準會的條件將在今年年底或 2022 年初實現，從而促使官員們開始降低其資產購買的步伐。

Penn Mutual Asset Management 首席投資長 Mark Heppenstall 表示：「美債殖利率方面在某種程度上仍處於外界關注焦點，這可能是股市面臨的最大風險。」

Mark Heppenstall 提到：「很明顯，今年通膨預期上升，股市也時而掙扎。目前最大的風險是，通膨數據開始達到 Fed 可能不得不改變計畫的地步。」

Bianco Research 總裁 Jim Bianco 表示：「未來幾個月，美債殖利率將繼續走高，就像過去幾個月一樣 (無情上升)。」