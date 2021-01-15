美債殖利率升逾3%！鮑爾：升息不會很快到來

週四 (14 日) 債市遭遇空襲，與此同時，聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，除非出現令人不安通膨和失衡，否則 Fed 不會升息，

週四稍早美國上週初領失業金攀升，表明勞動力市場復甦放緩的跡象，促使美債殖利率走低，爾後，隨著鮑爾演說開始，美債殖利率震盪走高。截稿前，10 年期美債殖利率上漲逾 3% 暫報 1.126%，30 年期美債殖利率上漲逾 3% 暫報 1.874%。

針對美國經濟展望，鮑爾週四稱，大量財政和貨幣支持可能幫助美國經濟比預期更快恢復疫情前的強勁水準。失業率自歷史低點反彈，美國經濟可能比許多人預期的更快恢復。

自新冠大流行以來，Fed 推出一系列緊急融資機制和薪資保護計畫，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，堅持每月至少 1,200 億美元的債券購買力度，讓美國失業率自去年 4 月的 14.7% 降至 (去年 12 月) 6.7%。

鮑爾承認，數以百萬計的美國人仍在艱難度日，但這些上述措施可能縮短了全面復甦所需的時間。但鮑爾不忘警告，在美國新冠疫情得到控制之前，美國經濟不會完全復甦。

針對退出量化寬鬆政策 (QE) 和升息議題，大多數聯準會 (Fed) 成員認為的至少等到 2023 年升息。

近日聯準會官員對 Fed 縮減購債規模和升息時間點展開辯論。亞特蘭大聯準銀行主席 Raphael Bostic 週一透露，美國經濟復甦的速度比預期快，最快或許在 2022 年下半年升息。Fed 副主席克拉里達表示，直到通膨率達到 2% 目標之前，Fed 都不會升息。

鮑爾認為：「如果通膨以令人不快的方式上升，我們握有工具，將使用它們，沒有人應該懷疑…… 當升息時機來臨時，我們肯定會這麼做。順帶一提，這個時機點並不會很快到來。」

鮑爾稱，美國經濟還「遠未實現」充分就業和物價穩定的政策目標。現在還不是談論 Fed 縮減購債規模和改變近乎零利率政策的時候，利率和資產購買前瞻指引不是基於時間，而是基於結果。

為了避免重演先前債市的「削減恐慌」(Taper Tantrum)，鮑爾保證，在積極考慮開始逐步減少資產購買的過程之前，我們將非常清晰地與大眾溝通。

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