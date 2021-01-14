疫情打擊 德國全年經濟萎縮5% 但相對歐洲各國表現較佳

德國聯邦統計局周四 (14 日) 公布數據顯示，去年受疫情衝擊，大多數時處於經濟封鎖狀態，使全年經濟萎縮 5%，為近十多年來最糟。

不過統計局指出，與其他一些歐洲國家相比，德國的經濟表現相對較佳，主因是本國具有堅韌的製造業基礎。德國經濟萎縮的幅度也略低於分析師預測 的 5.1%，同時也小於 2009 年全球金融危機時 - 5.7% 的表現。

分析師指出，本次受疫情打擊最嚴重的是服務業，德國重製造的經濟模式，部分抵消了服務業的下滑，並由 3-4 月的嚴格封鎖後反彈。

LBBW 分析師 Uwe Burkert 說，去年是災難的一年，但從德國的數字上看，並沒有演進到最擔心的情況。

經濟學家估計，法國和義大利的萎縮幅度都在 9% 左右，而英國的 GDP 可能萎縮超過 10%。

在秋冬以後疫情再起之下，德國發布了新一輪的封鎖，餐館、酒店和非必要零售商將至少關閉到 1 月底。總理梅克爾警告，未來可能還要封鎖 10 周，才能遏制傳染力更高的新變種病毒。

不過德國央行依然樂觀，認為在冬季中斷過後，德國的復甦還會繼續。

統計局表示，第四季的增長可能停滯不前，但到 2021 年預計將保持正增長，因德國已經能較好地應對第二波 COVID-19 感染。