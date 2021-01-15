川普對中國使出最後一擊 小米、中海油等入列黑名單

川普政府周四 (14 日) 對中國使出最後一擊，指控中國政府與企業於南海做出許多不當行為，對幾家中國企業實施制裁，並對另外 9 家中國企業實施投資禁令。

在總統當選人拜登 (Joe Biden) 即將上任前夕，美國商務部周四發布聲明，指控中海油幫助中國政府恫嚇南海周邊國家，將中海油納入貿易實體清單，為美中關係再添緊張。

美國國防部也在同日新增 9 家中企為國防黑名單對象，包括小米，要求投資者 2021 年 11 月 11 日之前必須出清名單公司的股份。

除了小米以外，美國還將中微半導體設備公司 (AMEC)、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、高雲半導體、大新華航空、中譯語通科技公司以及中國航空團列入黑名單。

消息傳出後，周五盤中，港股掛牌的小米 (1810-HK) 股價暴跌逾 10%，中海油 (0833-HK) 跌 0.37%。

儘管周四小米出現約 10% 的拋售潮，招商證券副總 Kevin Chen 認為，由於預期美國投資人必須出清部位，市場反應非常直觀，但這種波動可能是短期的，因為本質上而言，小米的營運狀況目前幾乎沒有變化。

中美緊張情勢再起

針對美國的禁令，中國指責美國以國家安全為藉口，在經濟和貿易問題加上政治和意識形態標籤，利用國家權力打擊國外的企業。

美國長期反對中國在南海的行動，指責北京當局頻頻威脅越南和菲律賓等國家。南海除了是潛在資源豐富地區外，也是重要的戰略貿易路線。

中國則反擊指責美國試圖向南海派遣軍艦和飛機來破壞該地區的和平。

美國國務卿 Mike Pompeo 在周四宣布制裁時表示：「美國與尋求維護主權和利益的東南亞國家站在同一陣線，一切都符合國際法。」