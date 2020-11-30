本週操盤筆記：鮑爾聽證、美11月非農、OPEC半年度會議

本週操盤筆記 (1130-1204)

1. 鮑爾國會聽證：

聯準會 (Fed) 主席鮑爾、美國財政部長梅努欽，將共同於週二 (1 日)、週三 (2 日) 出席參議院金融委員會、眾議院金融委員會聽證會，向國會報告本次《新冠病毒援助、救濟與經濟安全法案》(CARES 法案) 的執行狀況。

由於美國新一輪財政刺激仍卡關國會，鮑爾曾在 11 月利率會議上再次呼籲，CARES 法案對美國經濟提供之支持絕對必要，且若國會能給予更強的財政刺激，那麼美國經濟就將有一個更強勁的復甦。

2. 美國 11 月非農：

週五 (4 日) 美國勞工部將公布 11 月新增非農就業人數，市場預期，美國 11 月新增非農將報 50.0 萬人，較於前月的 63.8 萬人再度放緩。

然而值得注意的是，近月以來美國新冠疫情又再度升溫，累計確診人數已突破 1300 萬例，這也導致了美國各州的復工重啟進展緩慢，成為非農就業放緩的原因之一。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在近期一封致客戶報告中即表示，美國的新一波疫情和新封鎖措施，正削減了經濟復甦，故看壞第四季與明年 Q1 GDP 成長率。

Jan Hatzius 在該份報告中，將美國第四季 GDP 季增年率預估自 4.5% 下調至 3.5%，同時，也將 2021 年第一季的 GDP 季增年率預估自先前的 3.5% 下調至僅 1%。

3.OPEC 半年度會議：

週一 (30 日) OPEC 將召開半年度會議，市場預期，OPEC 可能暫不考慮立即大規模增產，可能將推遲至 2021 年第一季之後，才做是否增產之決定。

另外，OPEC 與非 OPEC 成員國也將召開部長級半年度會議，市場亦預期，該會議結論應該會與 OPEC 半年度會議一致，皆是可能等到 2021 年第一季之後，再決定產油國們是否增產。

4. 澳洲央行 12 月利率會議：

週二 (1 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 12 月利率會議，市場預期，澳洲央行將繼續維持歷史最低利率 0.1% 不變，並繼續維持現行 QE 政策不變。

先前 11 月澳洲央行將基準利率自 0.25% 降至 0.1%，創歷史新低，此外，未來六個月期間將 QE 購入 5-10 年期澳洲公債，規模為 1000 億美元。

市場普遍預期，在新冠疫情衝擊澳洲的壓力下，澳洲央行可能 3 年內都無力啟動升息，上週澳洲央行副總裁 Guy Debelle 亦表示，澳洲經濟前景雖有極低利率以及 QE 支撐，但仍然非常不確定，澳洲經濟要恢復至疫情前的水平，還需要很長一段時間。