美股估值觀察指標 超越1929年大蕭條崩盤前夕

美股標普、那指、費半週二 (1 日) 創下歷史新高，德銀 (Deutsche Bank) 多元資產研究分析師 Jim Reid 週三 (2 日) 表示，判斷美股估值觀察指標之一的席勒本益比已連月攀升，超越 1929 經濟大蕭條的峰值。

席勒 CAPE 本益比 (Cyclically Adjusted Price-Earnings Ratio)： 標普 10 年周期調整本益比，以標準普爾 500 指數的股價除以過去 10 年 GAAP 每股盈餘平均值來計算。也就是用來判斷美股是否過於昂貴的指標。

Multpl 數據顯示，目前的席勒本益比為 33.43，回到了 2018 年 1 月高點 (33)，高於 1929 經濟大蕭條前夕的峰值 (31)，遠高於歷史平均值 16.76，僅低於 2000 年網路泡沫時的 44 。

Jim Reid 寫道：「席勒 CAPE 本益比工具並非完美，原因有很多，我們注意到，自 1991 年初 (2008 年金融危機期間) 的 10 個月之外，席勒本益比一直高於 17 (長期平均水準)。」

席勒 CAPE 本益比歷年走勢 (圖片：Multpl 網站)

部分華爾街分析師認為，席勒本益比可能高估股市風險，就連 2013 年諾貝爾經濟學家得主、耶魯大學教授席勒 (Robert Shiller) 也說，當前低利率可能證明天價股票是有其道理。

Jim Reid 稱，目前席勒本益比高於長期均值的結構性原因，最常見的理由就是，美債殖利率連續 4 年下跌，跌至目前接近多年來的最低水平。

席勒在 Project Syndicate 撰文寫道，我們不知道新冠疫情如何結束，隨著有效新冠疫苗問世，它很可能很快結束。但一個關鍵的結論是，這證實股票相對吸引力，尤其是在低利率可能持續較長時間的情況下。

席勒認為，這或許可以解釋 FOMO (害怕錯過) 的說法，一定程度上解釋了為何 3 月以來投資人強烈偏好資金投入股市。