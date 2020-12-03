巴克萊：標普2021年底將達4000點

英國第二大銀行巴克萊銀行週三 (2 日) 預測，明年底標普 500 指數將上漲至 4,000 點，10 年期美債殖利率將達 1.25%。

華爾街預期明年新冠疫苗將開始控制住疫情，投行 Jefferies 近期上調 2021 年底的標普預估值至 4,200 點，摩根大通上月預測標普明年底將達 4500 點，高盛則為 4300 點。

巴克萊銀行週三提供相對保守的標普明年預估值為 4,000 點。截稿前，標普週三盤中上漲逾 0.01%，暫報 3,664.20 點。

標普單日走勢圖 (圖片：鉅亨網)

巴克萊銀行駐紐約的宏觀研究主管 Ajay Rajadhyaksha 週三表示，華爾街對疫苗利多與疫情惡化權衡間往往忽略第三點，即經濟成長。

Ajay Rajadhyaksha 認為，美國和中國經濟復甦力道要比預期更強勁。無論是疫情前的高估值、2020 上半年財政政策持續幫助，還是在疫情期間能夠找到變通辦法，事實仍然是，全球經濟表現比六個月前的大多數投資者所希望的要好。

巴克萊經濟研究主管 Christian Keller 表示，市場對 2021 年的全球經濟前景持樂觀態度，將恢復成長，通膨將升至低於央行目標。2021 年全球 GDP 成長將從今年的 3.6% 萎縮反彈，

Ajay Rajadhyaksha 認為，鑒於各國央行未來幾年將保持寬鬆，全球貿易緊張局勢可能有所緩解，以及固定收益回報令人失望，我們仍將增持風險資產，而非核心債券。

Ajay Rajadhyaksha 解釋，由於經濟增長更為強勁，標普企業明年每股純益將達到 173 美元，較普遍預期值高出 5 美元。

板塊推薦方面，巴克萊建議增持工業、硬體半導體，以及醫療保健類股，減持必需消費品、公用事業、房地產和通訊服務類股。

Ajay Rajadhyaksha 研判，新興市場股市可能是更大的市場贏家。中國、韓國和台灣自 3 月份以來已成功控制住疫情，並在經濟上受益，所占新興市場股指比重為 60-65%，整體經濟復甦的β值較高。

Ajay Rajadhyaksha 稱，有鑑於較佳的定位、Fed 鴿派立場、市場需求的改善以及貿易緊張局勢緩解，新興市場股票跑贏已開發國家市場的舞台已準備就緒。