中概股盤後嚇跌！美眾院正式通過中企監督法案

美國眾議院週三 (2 日) 投票通過《外國公司控股責任法案》，受此消息影響，中概股盤後走跌，新能源股重挫。

美股週三盤後時段，台北時間週四上午 7 時許，蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 3.79%；小鵬 (XPEV-US) 下跌 3.84%；理想汽車 (LI-US) 下跌 1.41%。

中國移動 (CHL-US) 下跌 0.40%；拼多多 (PDD-US) 下跌 0.81%；京東 (JD-US) 下跌 0.46%；百度 (BIDU-US) 下跌 0.28%。

自瑞幸咖啡、愛奇藝、好未來教育 (TAL)、跟誰學 (GSX) 和萬國數據 (GDS) 等中企接連爆出做假帳、詐欺投資人，中概股信任危機不斷引爆。

《外國公司控股責任法案》被視為主要限制在美中國企業的「問責法」，5 月參議院投票同意後，週三眾議院順利表決通過，該法案目前將直送白宮，等待美國總統川普簽署立法或予以否決。

該法案由路易斯安那州共和黨參議員 John Kennedy 和民主黨參議員 Chris Van Hollen 共同發起，要求企業證明其不受外國政府擁有或控制。

還規定，外企若連續三年未遵守美國上市公司會計監督委員會的審計規定，將會禁止其在美國任何證券交易所上市。

截至今年 10 月，共有 210 多家中國企業赴美上市，總市值約為 2.2 兆美元。