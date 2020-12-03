拜登維持對華關稅 中方回應：相互尊重、平等協商

美國總統當選人拜登近期對《紐約時報》表示，他會暫時維持與中國的第一階段貿易協議，將與關鍵盟友協商，全面審視美對華政策，中國外交部週三 (2 日) 給予最新回應。

中國外交部發言人華春瑩週三稱，關於美中經貿問題，中方多次表示，中美經貿合作的本質是互利共贏。

華春瑩回應，中方一貫主張，對於雙方經貿關係中出現的一些問題，應該本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。

《紐約時報》專欄作家 Thomas Friedman 提到，中國政府不歡迎美國集合一個反對中國的聯盟。

拜登有意凝聚兩黨共識，以建立對中國的槓桿，拜登上任後不會立即對中國採取任何行動，包括對中關稅。拜登稱，最重要的還是通過新一輪財政刺激法案，解決美國當前問題。

民主黨參議員昆斯 (Chris Coons) 早前受訪時稱，拜登上任後不太可能取消現任總統川普對中國徵收的關稅，而是會先徵詢美國盟國的意見。

昆斯稱，美國「需要針對未來和中國的可能衝突預作準備」，這代表美國未來需要和盟國合作，更積極投入世界舞台。

拜登外交政策明顯將與川普不同，料將回歸歐巴馬時期的模式。

透過拉攏北約組織、日本等盟國向中國施壓，這意味拜登不同於川普，與中國打交道時將採取更具體的行動。

高盛前首席經濟學家吉姆歐尼爾 (Jim O'Neill) 近期表示：「拜登將利用現有的跨國機構，無論是世界貿易組織 (WTO)、G20、世界銀行等來要求中國承擔更多的責任，而不是延續川普的談判風格。」

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 9 月底曾表態，假如拜登勝選，應該維持美國強硬對待中國立場，把更多心力放在產業政策而非貿易關稅上。