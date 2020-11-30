中國針對澳洲多項貿易限制 澳貿易部長：傷害全球復甦信心

在中國針對澳洲葡萄酒實施高額臨時反傾銷措施之後，中澳外交緊張轉為更激烈。澳洲貿易部長週日 (29 日) 表示，中國官方做法明顯不是因為任何貿易因素，這將削弱人們對全球經濟從疫情中復甦的信心。

Simon Birmingham 接受澳洲 ABC 電視訪問時表示，中國的這些行動不僅傷害澳洲企業，也傷害中國自身企業，並削弱人們對全球經濟的信心，這不利於世界自疫情中復甦。

另外，中國外交部發言人趙立堅在推特發布了一張圖片，聲稱圖為一名澳洲士兵把刀架在一名阿富汗兒童的脖子上。澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 週一表示，這張圖是偽照的，要求中國政府道歉，並呼籲推特將此圖刪除。

莫里森表示，中國政府應該為這條推文感到羞愧，這也會傷害中國的國際聲譽。

中澳兩國緊張局勢近期升溫，儘管澳洲才剛簽署了 15 國貿易聯合的 RCEP，雙方關係並未緩解，中國宣布了針對澳洲葡萄酒課徵最高 212% 的反傾銷稅，還採取了一系列其他措施，阻礙從澳洲進口煤炭、銅和大麥。

當被問及中國的行為是否是經濟脅迫時，澳洲貿易部長 Birmingham 說：「世界各地的人都在問這個問題，我明白是為什麼。」

莫里森在年初呼籲調查 Covid-19 起源後，帶來中澳關係進一步惡化。莫里森週日表示，政府將考慮支持受到中國貿易措施影響的出口商。

Birmingham 指出，澳洲會將中國暫停進口大麥等行動，訴諸世界貿易組織 (WTO) 仲裁。