【郭恭克專欄】美股選後續偏多 台股連動有機會再創新高

離 11 月 3 日美國總統大選日期，僅剩兩周時間，共和、民主兩黨雙方陣營進入近身肉搏混戰階段，勝負難料。10 月雙方於國會協商破局的新一輪經濟紓困方案，淪為各自放話狀態，勢必延宕至選後重新協商，對近期美股的影響已大幅降低。

自 5 月至 8 月連續下跌 4 個月的美元指數，9 月初至 20 日再度下跌 0.93%，顯示聯準會接近零的極度寬鬆貨幣政策，仍對美元匯價構成持續性的壓力。

圖、美元指數月 K 線圖

美元 LIBOR(London Inter-Bank Overnight Rate；倫敦銀行業間隔夜拆款利率) 雖已自 4 月低點 0.05% 上升至 0.08%，但仍在歷史低檔區。三個月 LIBOR 利率至 10 月 19 日甚至跌至 0.20863% 的歷史最低點，顯示市場仍認為聯準會極度寬鬆的貨幣政策，短期仍不會退場，因此加深美元指數持續下跌的壓力，但卻有利美股持續多頭循環。

圖、美元隔夜 LIBOR 走勢圖

圖、美元三個月 LIBOR 走勢圖

美國聯準會於九月的選前最後一次利率決策會議，宣告未來通膨目標將非以物價指數年增率回到 2% 為滿足，而是以長期平均回到 2% 以上為目標，暗示縱使短期物價指數年增率攀高至 2% 以上，聯準會仍不會改變執行貨幣寬鬆政策，並暗示超低利率水平將至少維持至 2023 年底。此無疑宣告長期接近零的利率水準將維持超過一年以上時間，甚至更長的期間。勢必使股權資產等權益證券的評價上升，企業獲利只要維持不衰退或保持一定程度成長，則股權資產評價將隨之上升，此乃長期零利率環境下之必然。

從美國債券殖利率曲線可見短期利率在聯準會控制下，維持在歷史低檔，貨幣極度寬鬆環境絲毫未變，而長期公債殖利率雖仍處於長期低檔區，但已脫離歷史最低點，隱含美國總體經濟已走過武漢肺炎衝擊的谷底期。

圖、美國 10 年期公債殖利率走勢圖 (短期)

圖、美國 10 年期公債殖利率走勢圖 (長期)

從近三個月的美國 10 年期公債殖利率走勢可見 10 年公債殖利率已脫離 8 月的歷史低檔，但拉長期間觀察，目前的 10 年期公債殖利率水準仍在長期的低檔區。

長年期公債殖利率上升幅度明顯高於短期國庫券利率，長、短期利率利差正小幅擴大之中，殖利率曲線除維持穩定正斜率之外，曲線斜率上升之中，顯示市場預期經濟景氣展望雖非極度樂觀，但仍預期經濟景氣展望將維持低度但穩定擴張態勢。

圖、美國公債殖利率曲線圖

美國總體經濟數據除就業市場因武漢肺炎全美擴散在美國就業市場各行業之間造成不同衝擊與影響，諸如餐飲、百貨賣場、娛樂、旅遊等紛遭重擊，乃造成就業市場人口不易在疫情趨緩之前明顯回升，仍未完全恢復外，實質經濟活動透過網路電商、遠距傳訊替代實體經濟活動，幾乎均已回復擴張軌道。

圖、美國每月零售銷售額月增率變動圖表

在經濟基本面持續好轉，美國連準會執行極度貨幣寬鬆政策短期不變之下，預期無論美國 11 月總統大選後，民主黨或共和黨勝出，美股繼續維持多頭循環的可能性仍高。美股四大指數年線趨勢維持上升趨勢，多頭格局仍未改變，尤其費城半導體指數、那斯達克指數年線乖離率均維持 20% 以上區間，除顯示指數仍在相對較高風險區外，亦顯示美股電子資訊科技類股仍是強勢族群。費城半導體指數、那斯達克指數維持強勢格局，對台股資訊電子及半導體產業族群類股，將有穩定多頭軍心效應，有利台股指數伺機挑戰前高。