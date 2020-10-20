〈花旗投資展望〉低利率+大選不確定 美元恐續走弱

為降低疫情衝擊，全球央行相繼祭出量化寬鬆，花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，受低利率與美國大選不確定影響，恐導致美元走弱，建議可將美元分散配置到歐元或英鎊。

曾慶瑞指出，金融市場歷經疫情風暴，隨著各國政府及央行相繼推出財政及寬鬆貨幣政策，全球市場已朝向復甦的軌道前進，隨著全球經濟活動陸續反彈，主要國家採購經理人指數 (PMI) 逐步回升，花旗集團上修主要市場經濟成長率預測，其中美國由原先的 - 4.3% 上修至 - 3.6%、中國則由原本的 2% 上調至 2.4%。

曾慶瑞指出，中國在疫情過後，復甦力道最為強勁，在中國帶動效應及長期成長基本面支撐下，亞洲市場榮景持續可期，而健康護理及數位化產業，仍是長期布局重點。

此外，全球中小型股 (美國除外) 與歐洲大型股，在經濟反彈過程中，也有落後補漲的空間，預估將提供更好的收益。

至於債市部分，受到低利率影響，導致債券殖利率吸引力下滑，例如美國公債殖利率已降至 0.2%，就資產類別而言，花旗建議減少全球固定收益的比重，但新興市場債市與高收益債券由於殖利率較高，市場游資（Hot Money）充沛且較不易受到利率變化影響，可適度增加配置。

對於 11 月 3 日登場的美國總統大選，曾慶瑞指出，從歷史經驗來看，自 1952 年以來美國總統選舉前後，S&P500 表現來看，現任總統連任可強化市場信心，延續之前的施政措施及兌現競選承諾，股市會有較好的表現。

反之，若由新候選人接任新總統，受到施政團隊人事更迭及新手上任，短期間股市較容易有波動發生。