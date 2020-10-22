【袁志峰專欄】港股上升動能弱 技術調整難免

10 月 22 日推介 - 中國旺旺 (151), 上日收市 $5.37

1) 股市前景

恒指連升 4 日累漲 2.5%，今月以來已升 5.5%，由於滬深股通北向資金已連續 6 日淨流出，反映外資對 A 股持審慎態度，加上港股成交偏低，上升動能減弱，估計恒指今明兩日或有技術性調整。

今天推介是中國旺旺 (151)，該公司主要業務為製造及銷售米果、乳品及飲料產品。截至今年 3 月 30 日止年度，收入按年跌 3% 至 201 億元人民幣，盈利按年升 5% 至 36.5 億元人民幣，全年度每股派息 0.322 港元，派息比率達 100%，公司財政穩健，持有淨現金約 83.8 億元人民幣。今年 8 月 20 日至 10 月 16 日，公司動用 10.03 億港元在公開市場回購 1.876 億股，平均每股回購價為 5.35 港元。現價對應市盈率 16.7 倍，股息率高達 6.0%，估值偏低，建議買入，目標價 6.0 元，止損價 5.15 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 126 點，早盤最多曾漲 333 點，升穿 24900 點，其後升幅收窄，收報 24754 點，升 184 點或 0.8%。成交額按日升 10% 至 1095 億元，10 月以來日均成交額為 1118 億元。港股通南向資金淨買入 27 億元，10 月以來淨買入 318 億元。

藍籌股 28 升 19 跌 3 持平。藥明生物 (2269) 及中國聯通 (762) 是升幅最大藍籌，前者漲逾 11%。其次是申洲國際 (2313)、中國移動(941) 及蒙牛乳業 (2319) 漲 3%-4%。瑞聲科技 (2018) 跌 2%，是表現最差藍籌股。其次是中國人壽 (2618) 及吉利汽車 (175) 皆跌逾 1%。

恒生科技指數跌 0.4%，成份股 11 升 17 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及京東 (9618) 分別漲逾 3% 及 1%，是表現最好成份股，網易 (9999) 跌少於 1%。同程藝龍 (780)、金山軟件(3888) 及金蝶國際 (268) 是表現最差成份股，分別跌逾 4%、3% 及 2%。

板塊方面，電訊、內銀、航空及黄金股跑贏大市。中國聯通 (762)、中國電訊(728) 及中國移動 (941) 漲 11%，9% 及 4%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1813) 升逾 3% 及 5%。招商銀行 (3968) 及郵儲銀行 (1658) 漲逾 2%。中國 3 大航空股平均漲 2.5%。物管、軟件、晶片、手機零件及電訊設備股下跌。碧桂園服務 (6098)、雅生活服務(3319) 及永升生活服務 (1995) 跌 3%-5%。中興通訊 (763) 及京信通訊 (2342) 跌逾 2%。

周三上証指數高開 0.1%，已是全日高位，隨後震盪向下，最多曾跌 0.7%，尾市做好，收報 3325.02 點，跌 0.1%。深証成指跌 1.0%，科創 50 指數跌 2.1%。滬深兩市總成交約 7000 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨賣出 69 億元，連續 6 日淨賣出，10 月以來淨買入減至 111 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數下跌。道指收報 28210 點，跌 98 點或 0.4%。標指跌 0.2%，納指跌 0.3%。美匯指數跌 0.4%，收報 92.66 的 7 周新低。現貨金價升 1.0%，收報 1924 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再度觸及強方兌換保證 7.75，金管局承接美元沽盤，並向市場釋放 81 億港元。本周五，香港銀行體系總結餘將增至 3728 億港元，較上月底高出 1293 億港元。(信報)

瑞典禁止參與 5G 頻譜拍賣企業採用華為等設備，並要求當地電訊商須在 2025 年 1 月 1 日前，移除現有核心功能中的相關設備。(信報)

美國國務卿蓬佩奧宣布，將 6 間在美國營運的中國媒體列為外交使團，以削弱中國政府的宣傳滲透計劃。連同本次，今年以來美國國務院已經將 15 間中國媒體列為外交使團，此前在 2 月及 6 月，分別將 5 間及 4 間中國媒體列為外交使團。(信報)

5) 新股訊息

螞蟻集團獲中證監同意在上交所科創板 IPO 註冊，並進一步披露招股詳情，AH 股發行量各佔一半，各發行不超過約 16.7 億股，相當於已擴大後股本約 11%，中港兩地均設約 15% 的超額配售權。其中螞蟻 A 股將於明天初步詢價，下周四開始認購，但未提及掛牌日期。綜合市場消息透露，螞蟻在本港發售部分擬今日開始上市前推介，下周二路演建簿並同日公開招股，下周五定價，AH 股 11 月 6 日同步掛牌。(信報)

6) 個股訊息

中國聯通 (762) 公布，截至 9 月底止，首三季股東應佔盈利 108.2 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增加 10.2%；總收入 2253 億元，升 3.8%。期內，整體服務收入 2073 億元，按年升 4.4%；移動服務收入 1165 億元，跌 1%；產業互聯網業務收入 326 億元，升 34.4%。(信報)

比亞迪股份 (1211) 公布，子公司比亞迪汽車工業與日野自動車株式會社今日簽署合資協議，擬分別出資 50%，於明年在中國設立合資公司，開發純電動商用車及電動車零部件。(信報)

阿里影業 (1060) 發盈警，預期集團於截至 9 月底止 6 個月期間，虧損按年收窄約 55% 至 60%，去年同期虧損約 3.9 億元人民幣；未經審核收入減少約 35% 至 40%，去年同期收入約 15 億元人民幣。(信報)



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