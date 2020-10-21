【袁志峰專欄】港股成交縮減 靜待螞蟻招股

10 月 21 日推介 - 平安好醫生 (1833), 上日收市 $101.8

1) 股市前景

恒指昨日波幅收窄，大市成交額跌破千億元，反映投資者轉趨謹慎，靜待螞蟻集團下周招股。持有螞蟻集團約 33% 股權的阿里 (9988) 連續 2 日盤中創新高，可能是部份機構投資者預計無法分配足夠的螞蟻集團股份，所以偷步買入阿里作為間接持有螞蟻集團的目的，筆者相信阿里將會繼續跑贏大市，可趁回調買進。

今天推介是平安好醫生 (1833)，互聯網醫療發展前景亮麗，作為行業領先企業，確信可作長線投資。股價自 8 月初歷史高位 135 元已回調 25%，目前貼近 6 個月低位，亦接近 9 月 30 日配售 8000 萬新股的配股價 98.2 元，應有技術支持。建議買入，目標價 115.0 元，止損價 95.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 29 點，全日窄幅震盪，高低點波幅 143 點，收報 24569 點，升 27 點或 0.1%。成交額按日跌 19% 至 993 億元，10 月以來日均成交額為 1120 億元。港股通南向資金淨買入 11 億元，10 月以來淨買入 291 億元。

藍籌股 23 升 23 跌 4 持平。蒙牛乳業 (2319)、吉利汽車 (175) 及舜宇光學 (2382) 分別漲逾 4%、3% 及 2%，是升幅最大藍籌。申洲國際 (2313) 升 2%。中海油 (883) 跌 2%，是表現最差藍籌股。其次是交通銀行 (3328) 及中國銀行 (3988) 皆跌逾 1%。

恒生科技指數升 1.0%，成份股 26 升 4 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 跌 1%，是表現最差成份股。小米 (1810) 無變動，其餘 4 隻最大科技股皆升少於 1%。恒騰網絡 (136) 及眾安在線 (6060) 分別漲逾 9% 及 4%，是升幅最大成份股。其次是比亞迪電子 (285) 及金山軟件 (3888) 皆漲逾 3%。

板塊方面，汽車、太陽能、啤酒、教育、紙業及體育用品股跑贏大市。比亞迪股份 (1211) 升 9%，長城汽車 (2333) 升 6%。福萊特玻璃 (6865) 升 10%，信義光能 (968) 及保利協鑫能源 (451) 漲 4%-6%。安踏體育 (2020)、李寧 (2331) 及中國動向 (3818) 升 4%-6%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升 4%-5%。中國東方教育 (667) 及楓葉教育 (1317) 皆漲逾 3%。百戚亞大 (1876)、華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 漲 2%-3%。內銀、基建、風電及石油股下跌。

周二上証指數低開，早盤在低位横行整理，午後爬升，以全日最高位收市，收報 3328.1 點，升 0.5%。深証成指升 1.6%，科創 50 指數升 1.0%。滬深兩市總成交約 6600 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨賣出 11 億元，10 月以來淨買入減至 180 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數下跌。道指收報 28308 點，升 113 點或 0.4%。標指升 0.5%，納指升 0.3%。美滙指數跌 0.4%，收報 93.1。現貨金價升 0.1%，收報 1906 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

政府統計處公布，香港 7 月至 9 月經季節性調整失業率升至 6.4%，接近 16 年來高位，較 6 月至 8 月的 6.1%，升 0.3 個百分點。(信報)

5) 個股訊息

中國移動 (941) 宣布，截至 9 月底止首三季，股東應佔利潤 816 億元 (人民幣，下同)，按年下降 0.3%。得益於收入恢復性增長與良好的成本管控，第三季度單季度股東應佔利潤按年實現正增長。首三季，營運收入 5744 億元，按年增長 1.4%。(信報)

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