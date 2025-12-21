鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-21 10:30

2025 年最後一個月，金融股火力全開，金控三雄國泰金、富邦金、中信金股價屢屢刷新歷史、波段新高，近期市場掀起「金融股漲就是多頭最後一棒」論戰，這是台股流傳已久的傳聞，不過，目前來觀察，不太可能是崩盤前兆。與其說是「最後一棒」，不如將其視為「資產重估 (Re-rating)」行情，當電子股本益比 (PE) 已從 15 倍推升到 25 倍，獲利同樣強勁但本益比僅 10-12 倍的金融股，自然會吸引資金配置，而不再是傳統認知的避風港，今年在 AI 驅動下，金融與電子股已改寫「共生關係」。

傳統上，台股投資人認為金融股大漲就是崩盤前兆，主要基於三大理由，首先，當市場最具爆發力的電子、半導體股漲不動時，資金為了尋找安全避風港，會流向基期較低、獲利穩定的金融股。這象徵主流產業已疲軟，資金進入補漲階段。

其次，金融股價格親民，往往是最後一批散戶進場的首選，當市場連「最後一塊便宜地」都被墊高時，通常代表多頭資金已全數入袋，缺乏後續推升動能。第三，回顧過往歷史，政府基金或大戶常在盤勢不穩時拉抬金融權值股來穩定指數，往往掩護了電子股的撤退潮。

然而，2025 年「金融股最後一棒」可能不再適用，最大的原因在於 AI 趨勢的外溢與支撐，AI 模型競爭 (如 Gemini 3、ChatGPT) 帶動科技股長線成長。金融股持有大量績優科技股頭寸，當電子股獲利與淨值提升，金融股的帳面價值也會跟著水漲船高，兩者更像是「共生關係」。

台股高股息 ETF 規模動輒上千億，無論產業如何變化，金融股永遠都是為這些 ETF 貢獻穩健股利的重要來源。在資金持續流入 ETF 所產生的被動買盤，也會持續支撐金融股，這與過去的投機性補漲邏輯大不相同。

此外，隨著通膨降溫，全球進入降息循環，聯準會今年連三降息，對持有大量債券的壽險金控而言，代表債券評價損益將大幅回升；對銀行來說，若放款量成長，整體獲利也不一定會因利差收窄而衰退，財管業務有望持續成長。

法人建議，可以從三大指標來觀察到底是「最後一棒」還是「健康輪動」，第一是成交量比重，金融股成交占比約落在 10% 左右，若是突然飆破 15%-20%，確實要小心警戒；第二為產業漲跌，電子股是否全面走跌、只靠金融撐盤，目前來觀察，台積電、鴻海等大型權值股呈現高檔震盪，股價未出現連跌破底；第三要看基本面，是否出現獲利衰退但股價噴漲，今年各金控獲利仍穩健，不少家都已超越去年全年，甚至創下歷史新高。