未來美股能否持續走多？分析師：觀察這檔 ETF

紐約投資公司 Miller Tabak 首席市場策略師馬利 Matt Maley 週一 (5 日) 表示，新一輪刺激計畫帶來的任何短期反彈都將是「曇花一現。」，若要看到美股持續走多的局面，請觀察這檔 ETF，即 SMH。

週一 (5 日) 投資人在川普康復的消息中平靜下來，離美國總統大選還有不到一個月的時間，多家民調指出，民主黨候選人拜登有望當選，無爭議選舉結果的前景增強，也提振了投資者情緒。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 已就新一輪財政刺激法案諮詢聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的意見，川普確診後，他敦促兩黨盡快達成協議，皆顯示兩黨很快就會達成新紓困案。

投行 Miller Tabak 首席市場策略師馬利 Matt Maley 稱，川普病毒檢測結果為陽性，帶來了新一輪刺激計畫 (紓困案) 的機會，因為這給了雙方讓步的機會，但又不失面子，但任何由新紓困案引起的反彈都將是短暫的。

Matt Maley 研判，美國兩黨可能會達成新一輪刺激法案，但不確定這是否會推動股市持續反彈。

標普 500 指數仍比 3 月份的低點高出 50% 以上，Matt Maley 稱，市值仍然被高估，就業復甦力道疲軟，加上新冠疫情第二波大爆發，這對預估本益比 (Forward P/E) 的盈利 (E) 來說不是好兆頭。

Matt Maley 強調，更重要的是，歷史經驗告訴我們，刺激計畫發揮股市更大催化劑的角色，帶來持續性強勁反彈，是在股市持平或是下跌的過程中，而不是在六個月的強勁反彈之後。

Matt Maley 預測，9 月修正後的另一波下跌將在 10 月出現，之後我們或將看到股市持續上漲。本投行常用的一項重要指標「晶片股」將顯示我們的預測是否錯了？晶片股一直是帶動大盤走勢的非常重要的類股，所以未來幾天和幾週的表現對投資人應該是至關重要的。

Miller Tabak 表示，如果 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 能突破其 9 月收盤高點 183.55 美元，那麼我們認為多方面來看市場都是非常、非常看多的。

Miller Tabak 補充，如果這情況發生了，市場將不得不迅速改變態度。