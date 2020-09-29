放空又畫餅！馬斯克：特斯拉股價可能被高估了

特斯拉股價今年迄今已上漲 400%，但特斯拉 CEO 馬斯克週一 (28 日) 在受訪時預告，特斯拉目前股價可能被高估了，但 5 年後估值將會更高。

馬斯克稱：「特斯拉現在可能被高估了，我想，市場上一些重要團體 (對沖基金等) 已得出結論，認為特斯拉會贏。」

馬斯克稱：「我早公開說過，特斯拉股價估值過高，遠高於目前的水準 (基本面)。但若問我是否認為特斯拉價值會在 5 年後超過這個數字？我認為答案是肯定的。」

今年 5 月 1 日，馬斯克推文表示，公司股價估值過高，導致該公司股價當天下跌 12%。不過此後，特斯拉股價瘋漲近 200%。

市場似乎司空見慣馬斯克放空又畫餅的行為，特斯拉 (TSLA-US) 週一股價不受影響，盤中上漲逾 3%。

馬斯克說：「特斯拉現在沒有像三年前那樣，處於致命的危險中。特斯拉能夠做到的是實現批量生產，並擁有可持續的正自由現金流。從汽車製造商角度來看，這才是特斯拉真正的成就。」

馬斯克說，衡量特斯拉股價的標準應該是，我們能在多長時間內加速實現可持續能源？

上周特斯拉於美國加州的弗里蒙特超級工廠，舉辦年度股東大會與「電池日」(Bettery Day)。

馬斯克表示，特斯拉的使命是加速世界向可持續能源的轉型，並不僅僅只是通過電動汽車汽車，可持續發展的未來所需要素都直接依賴於電池。

馬斯克證實，特斯拉正在加州超級工廠生產自家電池，即 4680 特斯拉電池，減半電池生產成本、提高續航力，預計三年內實現打造價值 25,000 美元的電動汽車，最終每年生產約 2000 萬輛汽車。