瑞銀：若遵循歷史模式 科技股有望在2021年創下新高

美國科技股在 9 月份出現回檔，那斯達克 100 指數下跌了 5.7%，創下 3 月份新冠肺炎疫情爆發以來最大單月跌幅。不過，瑞銀 (UBS) 指出，若根據歷史交易模式來看，科技股有望在 2021 年反彈並再度創下新高。

瑞銀表示，在 2015 年至 2019 年期間，那斯達克 100 指數的中期修正從高峰到低點大約持續了一個月，跌幅達 11%，並在接下來六個月中平均反彈 20%。若這樣的交易模式不變，則那斯達克 100 指數在 9 月份下跌之後，可能同樣將上漲 20%，並在 2021 年春季創下歷史新高。

不過，瑞銀也表示，9 月份股市的下跌，突顯出投資多元化的重要性。瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，過度投資於昂貴美國科技股的投資者應重新平衡投資組合，以更好的利用即將到來的上行趨勢。雲端運算、大數據和 5G 相關企業股價都有望出現上漲。

柏瑞投資 (PineBridge Investments) 經理 Mary Nicola 表示：「我們對科技領域的看法沒有改變，持樂觀態度。長期以來，數位化和自動化已經帶來了結構性的轉變，就算沒有疫情的推動，這種轉變也將持續下去。」

新加坡銀行星展銀行 (DBS) 投資長 Hou Wey Fook 認為，美股在過去幾個月中大幅上漲後，近期的拋售是一次不錯的、健康的修正。他也表示，股價很有可能會進一步下跌，但也有幾個因素可能會支持市場。他認為，在低利率和低收益的環境中，股票仍然是投資人的最好選擇，因此，在任何修正中，的確可以看到資金流回股票市場。