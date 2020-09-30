壓力鍋越來越大！英政府介入Nvidia收購Arm案

英國政府正評估 Nvidia 以 400 億美元收購晶片設計公司安謀 (Arm) 的影響，批評人士表示，國家安全、當地技術和就業問題都是令人擔憂的問題。

英國政府正評估安謀出售案，現今此筆交易的反彈聲浪越來越大。

股東、政界人士和行業專家紛紛施壓英國政府，因其對國家安全、關鍵的本土技術流失，以及外國買家的關鍵角色表達深深擔憂。這迫使英國政府更加謹慎評估，保護安謀的壓力鍋越來越大。

批評者警告，Nvidia (NVDA-US) 收購安謀會讓一家公司佔據過大的主導地位。

Nvidia 最近剛剛超越英特爾成為世界上最有價值的晶片製造商。目前該收購案仍需獲得包括美國、英國、中國和歐盟在內的許多國家監管機構的批准。

英國工黨黨魁米利班德 (Ed Miliband) 稱，歡迎 Nvidia 收購安謀，但英國政府急須闡明這些收購條款並對其進行審查。

英國文化大臣道登 (Oliver Dowden) 在考慮了相關資訊後，將決定是否介入該筆交易。若出手干預，很可能是基於國家安全考量，因為安謀是英國國防工業的主要供應商。

一些批評家擔心，如果安謀成為 Nvidia 子公司，安謀將受到美國外資投資委員會 (CFIUS) 的監管，這可能會促使安謀陷入美中兩國間不斷升級的緊張局勢。

保守黨外交事務委員會主席 Tom Tugendhat 也警告說，出售安謀會引發主權問題。

美國科技企業家黃仁勳表示，安謀總部將繼續留在劍橋，預計將保留約 3000 名英國員工，並擴大其在英國研發實力，包括承諾在英國劍橋建立一個新的人工智慧 (AI) 實驗室和教育研究中心。

安謀提供 IP 授權給晶片合作夥伴來收取授權費，這樣的商業授權模式將不會因收購案有所改變，Nvidia 承諾將自己的技術加入安謀可以授權的智慧財產權產品組合當中。