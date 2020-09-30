踩川普痛腳！拜登公布2019報稅文件 納稅30萬美元 

週二 (29 日) 民主黨候選人拜登與現任總統川普間的首場電視辯論登場前短短幾個小時，拜登夫婦公布 2019 年報稅文件，總計繳稅近 30 萬美元。

拜登 2019 年的納稅申報表顯示，他和妻子吉爾 (Jill) 去年的應稅收入為 944,737 美元，並繳納了 299,346 美元的聯邦所得稅，稅率為 31%，拜登夫婦爾後獲得 46,858 美元的退稅，拜登夫婦還申報 14,700 美元的慈善捐款。

與往年相比，拜登夫婦去年收入較前兩年大幅下滑，2017 年拜登夫婦申報收入超過 1100 萬美元，2018 年則為 450 萬美元，這兩年間，他們的收入主要來自書籍交易。

川普與拜登 2016 年和 2017 年納稅差異

令大眾感到意外的是，與《紐約時報》上週日釋出川普納稅細節對比之下，2016 年和 2017 年，拜登繳納的稅款比川普還多很多，儘管賺得並不多。

2016 年拜登夫婦的收入為 33.8 萬美元，繳納 8.7 萬美元的所得稅。該年川普才繳了 750 美元的所得稅。

2017 年拜登夫婦僅以 1100 萬美元的收入繳稅 370 萬美元，但川普才繳了 750 美元的所得稅。

《紐約時報》上週報導指控，川普在過去 15 年間有 10 年從沒繳過稅，因為川普採用「可疑的手段」和「公然欺詐」來規避稅務。

川普週一 (28 日) 推文表示，他已支付了數百萬美元的所得稅，而且他的債務很少，但他並未提供報稅證據。

隨著美國大選日逼近，兩方陣營的攻防戰也打個不停，川普近日抨擊對手拜登人老健忘還在電視辯論會拒絕藥物檢測，拜登陣營主打川普的痛點之一就是「逃稅。」

參議院少數黨領袖舒默在推文呼籲 250 萬追隨者，若稅繳得比總統多舉手！

(圖片：舒默推特)

民主黨參議員 Chris Murphy 推文抨擊：「750 美元？這就是為什麼川普隱藏納稅申報單，因為一直以來，川普都沒繳稅，但美國人民您卻繳了！」

拜登迄今多數民調中大幅領先美國總統川普，目前雙方差距約 8~10%，不少中間選民正等著看川普與拜登的首場辯論表現，以決定票投給誰？