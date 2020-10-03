拜登檢測結果為陰性 呼籲戴口罩保持社交距離

美國總統川普週五 (2 日) 證實罹患新冠肺炎數小時後，民主黨候選人拜登也接受病毒測試，結果為陰性。

拜登擔任副總統時期的醫生歐康諾 Kevin O'Connor 表示：「向大家報告，副總統拜登與夫人今天進行新冠病毒檢測，並未發現新冠病毒。」

(圖片：拜登推特)

拜登推文報喜：「我很高興告訴大家，我和夫人檢測結果為陰性，感謝大家的關心。我希望這可以作為一個提醒，請大家戴上口罩、保持社交距離與勤洗手。」

拜登競選團隊表示，拜登與其夫人吉爾 (Jill Biden) 基於謹慎的考慮週五接受測試，美國民主黨總統候選人拜登新冠病毒的檢測結果為陰性。

週二 (9/29) 在克利夫蘭舉行的首場總統大選辯論，拜登與川普在同台上激辯近兩個小時，包含主持人 Chris Wllace 在內，三人都沒有戴上口罩。

川普和拜登的講台相距約 8 英尺，符合 CDC 保持社交距離的 6 英尺要求 (圖片：AFP)

但川普和拜登的講台相距約 8 英尺，符合 CDC 保持社交距離的 6 英尺要求。

川普在首場辯論時嘲笑拜登：「我不像拜登那樣戴口罩。每回見他，他都會戴上口罩。他可能在 200 英尺外說話，而且他戴著我見過最大的口罩現身。」

與川普訴求不同，拜登造勢場合中嚴格執行社交距離、戴口罩等限制。拜登競選活動的特色是椅子相距很遠，通常只有幾十個人。