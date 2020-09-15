〈美股盤後〉揮別3月來最差週 道瓊反彈300點 費半漲逾2%

一系列企業收購交易和疫苗樂觀消息，提振華爾街情緒，週一 (14 日) 美股四大指數集體自 3 月來最差週反彈。

道瓊指數反彈 300 點，科技股為主的那指漲近 2%，突破連兩個交易日的跌勢，Nvidia 與美光引領費半大漲逾 2%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2913 萬例，死亡數突破 92.5 萬例，美國累計確診超過 654 萬例，累計死亡數達 19.4 萬。

週一 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 327.69 點，或 1.18%，收 27,993.33 點。

標普 500 指數上漲 42.57 點，或 1.27%，收 3,383.54 點。

那斯達克指數上漲 203.11 點，或 1.87%，收 11,056.65 點。

費城半導體指數上漲 45.37 點，或 2.12%，收 2,181.75 點。

標普 11 大板塊集體上漲，房地產、資訊科技和材料領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.00%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.68%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.43%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.46%；臉書 (FB-US) 下跌 0.17%。

道瓊成分股多收高，僅迪士尼和開拓重工收低。美國運通 (AXP-US) 上漲 3.78%；波音 (BA-US) 上漲 3.20%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.35%；Visa (V-US) 上漲 2.14%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.56%。

費半成分股強勢上漲。美光 (MU-US) 上漲 6.38%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.82%；AMD (AMD-US) 上漲 2.04%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.26%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.04%。

台股 ADR 以聯電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.13%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.19%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.46%。

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 週一收漲 3.00% 至每股 115.36 美元。週一天風證券分析師郭明錤預計，考慮到產品量產出貨時間，明天將會是一場沒有 iPhone12 的蘋果秋季發表會。

特斯拉 (TSLA-US) 高盛發布報告表示，中國電動車市場對特斯拉的需求正在回升，激勵特斯拉股價收漲超過 12% 至每股 419.62 美元。

NVIDIA (NVDA-US) 以 400 億美元將 ARM 納入旗下，投行 Jefferies 將 NVIDIA 目標價，從 570 美元上調至 680 美元，高盛調升美光評級至「買入」，兩家公司引領晶片股週一大漲。

甲骨文 (ORCL-US) 證實將成為 TikTok 技術合作夥伴，美國財政部長梅努欽稱，本週川普政府將審查甲骨文和 TikTok 之間的交易。甲骨文週一收漲 4.32% 至每股 59.46 美元。

阿斯利康 (AZN-US) 恢復了其在南非、巴西和美國的英國的新冠疫苗試驗後，其股價週一上漲 0.54%。

吉利德 (GILD-US) 宣布以 210 億美元 (每股現金 88 美元) 併購 Immunomedics (IMMU-US)，擴大其癌症治療版圖，預計將在 2020 年第 4 季完成併購。前者上漲 2.22%，後者暴漲 97.99% 至每股 83.65 美元。

Nikola (NKLA-US) 上漲近 12%。Nikola 電動車遭 Hindenburg 指為「大規模騙局」，Nikola 反擊 Hindenburg 等賣空者企圖操縱市場並從中獲利。

華爾街分析

斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「週一美股上漲部分來自人們對疫苗重燃起的希望。9 月到目前為止沒有辜負其過往聲譽，但我認為這種情況正再次逆轉。」

Instinet 執行董事 Frank Cappelleri 在一份報告中稱：「8 月以來的過度科技泡沫已被抹去，但隨之而來的是清晰卻不祥的股票頂部模式。」

Canaccord Genuity 市場分析師 Tony Dwyer 預測，市場可能延續 2009 年從金融危機低點反彈的階梯式策略，自 9 月份的盤整可能是許多盤整中的第一個。他還警告，我們可能遇到的最複雜的選舉年格局，進一步波動的前景仍然很高。