甲骨文迎娶Tiktok 梅努欽證實：川普政府本週將審查該交易

週一 (14 日) 美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 證實，川普政府本週將審查甲骨文和 TikTok 之間的交易。

受此消息激勵，台北時間晚間 9 時 30 分許，甲骨文 (ORCL-US) 週一開盤應聲高飛，漲近 5%，暫報每股 59.80 美元，微軟小漲近 1%，暫報每股 205.69 美元。

美國財政部長梅努欽週一受訪時證實：「上週末我們確實收到了一份提案，包括甲骨文將作為 TikTok 值得信賴的技術合作夥伴。」「一直以來，我們維護國家安全的一個關鍵就是要確保美國行動技術是安全的。」

梅努欽稱，川普政府將於本週審查甲骨文和 TikTok 之間的交易。美國海外投資委員會 (CFIUS) 進行審查後，將向川普總統提出建議。

外媒報導，甲骨文已擊退微軟得標 TikTok 美國經營權。微軟 (MSFT-US) 週一發表官方聲明，字節跳動已通知將不會把 TikTok 美國業務出售給微軟。

另有外媒引述消息人士指出，字節跳動已表達甲骨文將是該公司的「技術合作夥伴」，交易協議中不會提及「出售」字眼。

另有外媒指出，有消息人士透露字節跳動將不會在出售任何業務中，打包賣出或轉讓 TikTok 最重要的關鍵資產「演算法」，這一個決定已通知美國當局和潛在的買家。