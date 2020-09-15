特斯拉飆漲逾9% 中國需求回升+入榜標普仍可能

週一 (14 日) 高盛發布報告表示，中國電動車市場對特斯拉的需求正在回升，激勵該公司股價上漲超過 9%。

特斯拉週一股價震盪走高，盤中暫報每股 409.20 美元。上週二，特斯拉未納入標普成分股後，該公司股價下跌超過 21%，創史上最大單日跌幅，並在隔日飆升近 11%。

目前特斯拉股價較 9 月 1 日的歷史高點低約 20%。今年迄今，特斯拉股價上漲約 380%。

高盛在報告中指出：「特斯拉全球每週應用軟體下載呈逐年上升趨勢，最近一周的全球數據年增約 20%。」還指出特斯拉每季最後一個月的交車量都更強大。

除了交車前景看好外，外媒報導，特斯拉還是有可能在近期納入標普 500 成分股。兩位熟悉標普指數委員會 (S&P index Committee) 如何做出決定的消息人士透露，標普成分股中併購活動歷來是企業退出該指數的最大原因，這可能為特斯拉提供入榜的機會。

企業從標普成分股中出局有各種原因，有時是被快速發展的公司超過，有時是市值規模掉到 60 億美元以下的基準，或者有時是被併購或者買走。

市場人士認為，更多企業被收購或私有化，導致標普 500 的榜單變動將更加頻繁。

一名消息人士稱，任何時候都有 25 到 50 家企業技術上符合納入該指數的條件，但沒有入選，這些公司中有少數是委員會在月度會議上討論時認為可以接受的候選企業。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 認為：「在 9 月 21 日舉行的標準普爾指數委員會會議之後，特斯拉可能會在幾週內加入標普指數，我們認為這可能會引發新一輪買盤。」

此外，特斯拉電池日 (Battery Day) 將於 9 月 22 日登場，這也被市場認為是利多的消息。

特斯拉執行長馬斯克近期率先預告，特斯拉將在電池日揭露一系列令人為之興奮的新亮點。市場預期，特斯拉可能將在電池日活動上公佈「百萬英里」電池的細節。

高盛將特斯拉股票評級設為「中性」，12 個月股票目標價為 295 美元。

除了被排除標普 500 指數成分股之外，該公司股價近期也面臨許多壓力，包括計畫發行規模 50 億美元的新股、該公司最大外部股東拋售持股。

