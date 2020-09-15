果迷哭哭！郭明錤：週三蘋果秋季發表會沒 iPhone12

郭明錤週一 (14 日) 發布報告，蘋果 16 日清晨舉行的秋季發布會將推出 Apple Watch 及 iPad 新品為主，不會有 iPhone 12 系列。

蘋果今年秋季發表會將於台灣時間 9 月 16 日凌晨 1 點 (美西時間 9 月 15 日上午 10 點) 登場，週一 (14 日) 天風證券分析師郭明錤預計，考慮到產品量產出貨時間，明天將會是一場沒有 iPhone12 的蘋果秋季發表會。

蘋果 (AAPL-US) 即將發布的新品有 iPhone 12 系列、新 iPad Air 和新 Apple Watch。郭明錤預測，iPhone 12 系列量產出貨時間最快要到 10 月上旬 ，iPad Air、Apple Watch 為 9 月中旬。

郭明錤稱，考慮到產品量產出貨時間，預測蘋果發表會將有新 iPad Air 與新 Apple Watch，而不會有 iPhone。

iPhone 12 系列將推出四款機型 (圖片：翻攝 phonearena)

郭明錤預期， iPhone 12 系列將推推出三種不同尺寸、共四款機型的 iPhone 12 系列，均支援 5G (Sub-6 GHz 與 mmWave+Sub-6 GHz)。

其中包括 5.4 吋 iPhone 12、6.1 吋 iPhone 12 Max 和 iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max。

郭明錤還預測 iPhone 12 將不支援 120Hz 的螢幕更新率，5G 功能已不利續航力，因此蘋果避免耗電的 120Hz。

該報告中還提到 6.1 吋與 6.7 吋新 iPhone 12 機型的瀏海大小與既有 iPhone 11 相同。為了讓左上與右上方的資訊可正常顯示，故 5.4 吋 iPhone 瀏海面積略窄。

此外，郭明錤預測，iPad Air 會是 Apple 第一個採用與電源按鍵整合的側邊 Touch ID 之產品，2021 年開始會有更多的 iPad 新機種配備此功能。

新款 Apple Watch 的關鍵賣點為血氧偵測，外觀無顯著變化，須等至明年下半年才可能大改外觀設計。

郭明錤建議，投資人須注意蘋果的股價風險有：新產品需求、美國總統大選、美中衝突與新冠肺炎，但他正向看待蘋果與大部分供貨商的長期展望。