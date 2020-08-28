〈美股盤後〉劃時代！鮑爾宣布新通膨政策 道瓊收紅160點

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四 (27 日) 於全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 宣布劃時代的變革，Fed 將採取平均通膨目標架構，改寫「充分就業」和「達成通膨目標」的方法，暗示長期零利率的時代來臨。

此消息促使週四 (27 日) 美債殖利率跳升，激勵金融股領軍大漲，但四級颶風勞拉促使多間煉油廠減產，油價下跌拖累能源股疲弱不振，美股四大指數漲跌互見，道瓊收漲逾 160 點。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2427 萬例，死亡數突破 82.7 萬例，美國累計確診超過 585 萬例，累計死亡數達 18 萬。

週四 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 160.35 點，或 0.57%，收 28,492.27 點。

標普 500 指數上漲 5.82 點，或 0.17%，收 3,484.55 點。

那斯達克指數下跌 39.72 點，或 0.34%，收 11,625.34 點。

費城半導體指數下跌 30.07 點，或 1.34%，收 2,220.15 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊下滑，金融、房地產和醫療保健板塊領漲，通訊服務、非必需消費品和材料領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.20%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.22%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.95%；臉書 (FB-US) 下跌 3.52%。

道瓊成分股多收高，沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 4.54%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.29%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.21%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.18%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.73%。

費半成份股集體下滑，僅 Marvell 獨強。AMD (AMD-US) 下跌 2.58%；美光 (MU-US) 下跌 0.76%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.30%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.02%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.13%。

台股 ADR 同步收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.93%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.27%。

焦點個股消息

大型零售商沃爾瑪 (WMT-US) 週四宣布與微軟聯手競標 TikTok，激勵沃爾瑪股價上漲 4.55% 至每股 136.63 美元。

美國亞培藥廠 (ABT-US) 週四上漲 7.90% 至每股 111.29 美元。該公司 15 分鐘快篩試劑獲得 FDA 緊急使用授權 。白宮亦證實，川普政府與該公司達成 7.5 億美元協議，未來將為全美至少進行 1.5 億次快篩。

特斯拉股價再度飆上歷史新高，將競爭對手甩在後面，其股價上漲 3.97% 至每股 2,238.75 美元，市值來到 4172.17 億美元。

特斯拉股價再度飆上歷史新高。(圖片：AFP)

中國電動車廠小鵬汽車週四赴美掛牌，股票代碼為「XPEV」，發行價為每美國存托股 15 美元。然而，小鵬汽車上市首日出師不利，儘管盤中股價一度攻高至 25 美元，但終場慘跌 8.14% 至每股 21.22 美元。

經濟數據

美國 Q2 實質 GDP 季增年率修正值報 - 31.7%，預期 - 32.5%，前值 - 32.9%

美國 Q2 消費者支出季增年率修正值報 - 34.1%，預期 - 34.2%，前值 - 34.6%

美國 Q2 核心 PCE 季增年率修正值報 - 1%，預期 - 1.1%，前值 - 1.1%

美國上週初領失業金人數報 100.6 萬人，預期 100 萬人，前值自 110.6 萬人，下調至 110.4 萬人

美國上周續領失業金人數報 1453.5 萬人，預期 1444 萬人，前值自 1484.4 萬人，下調至 1475.8 萬人

華爾街分析

財富管理公司 Keator Group 管理合夥人 Matthew Keator 表示：「殖利率曲線趨陡是受歡迎的利多因素，尤其是股市上漲的今日。」

Matthew Keator 表示：「今天的消息和市場的反應似乎有些變化，這給市場帶來了價值衝擊。在某些方面，鮑爾的聲明顯示出相當一段時間以來其立場將繼續保持鴿派。」

萬神殿巨集觀經濟分析指出：「重點是隨著經濟從新冠衝擊中復甦，鮑爾和 Fed 官員給予更大的空間，可以在未來幾年維持零利率和膨脹的資產負債表。」

《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 稱，鮑爾站在多頭這一邊。這種調整對投資者相當不可思議，因為它使美國企業不必擔心聯準會的干預。