比爾蓋茲：我好忌妒天才賈伯斯

外界很難想像微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 會忌妒任何人，近期蓋茲受訪時表示，他非常忌妒已故蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Jobs)。

比爾蓋茲是科技業偶像、軟體業國王、全球第二大富豪，他曾在《富比士》雜誌富豪榜上蟬聯榜首 13 年 (1995 年到 2007 年) 之久。

蓋茲受訪時表示，他非常忌妒已故蘋果創辦人賈伯斯 (圖片：AFP)

外界認為，如果沒有比爾蓋茲，全球電腦技術可能將落後 10 年，但這個科技界傳奇人物近期受訪時卻表示，他非常忌妒蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Jobs)。

比爾蓋茲盛讚，賈伯斯是一个天才，具天生的領導魅力，他本人也希望能效仿賈伯斯。

蓋茲形容：「賈伯斯在激勵人心方面就像一個魔法師，而我只是一個小魔法師，所以我不能被他的魔法所迷惑，但我能看到他在施魔法，然後我看到人們被迷住了的神情。」

蓋茲坦言：「我很嫉妒他。」

蓋茲驚嘆賈伯斯對蘋果作出的偉大貢獻，他回顧，1976 年，21 歲的賈伯斯在自家的車房裡與 26 歲的沃茲尼克成立了蘋果。

賈伯斯透過一系列的產品，幫助蘋果從破產邊緣中死裡逃生。(圖片：AFP)

1985 年在董事會權力鬥爭失勢後，賈伯斯離開蘋果，一直到 1997 年賈伯斯重新回歸，他透過一系列的產品 iMac、iPod 和後來 iPhone 強勁銷售，使蘋果從破產邊緣中死裡逃生並再度茁壯。

蓋茲稱：「如果沒有賈伯斯 (回歸)，這一切都不可能發生。我的意思是，蘋果當時正走在死亡的路上，沒有人能做他當時做過的事情，我不可能做到這一點，我也不知道誰能做到？」

蘋果聯合創始人之一賈伯斯 (Steve Jobs) 的創新發明改變了這個世界，賈伯斯 2011 年 10 月 5 日驟逝，死因為胰臟癌，爾後，蘋果由庫克 (Tim Cook) 執掌，最終庫克帶領蘋果 (AAPL-US) 走向全球第一家市值破 2 兆的美國企業。