午夜12點快到？市場正重演「灰姑娘的舞會」

巴菲特指標近期創 2000 年網路泡沫破滅以來的最高水準，華爾街正討論當前市場正重演 2000 年股神巴菲特 (Warren Buffett) 提到的「灰姑娘的舞會！」

股神巴菲特於 2000 年致股東信中，把 2000 年網際網路泡沫狂潮中獲利的人比作舞會上的灰姑娘。

巴菲特當時提到「投資和投機之間界限向來都不明確，但當大多數市場參與者近期在享受勝利果實時，這條界線就變得更加模糊。」

巴菲特在信中寫道：「在經歷令人興奮的經歷 (美股暴漲反彈) 後，一般理智的人會變得像舞會上的灰姑娘一樣。他們知道，在慶祝活動中停留過久，(即持續對估值過高的公司進行投機)，最終只會剩下南瓜和老鼠。然而，他們卻不願錯過這場盛會的一分一秒，暈眩神迷參與者都打算在午夜前幾秒鐘才離開。不過，最大的問題在於，這場舞會上的時鐘並沒有指針。」

華爾街正談論當前市場正重演 2000 年股神提到的灰姑娘的舞會！ (圖片：AFP)

貪婪的參與者只是繼續跳舞，週一美股早盤延續上週的漲幅。道瓊、那指、標普、費半等美股主要指數近月來均大幅上漲。

外媒報導指出，股市登新高與經濟崩潰現實間的脫節程度從未像現在這樣明顯，但如今的投資者對這些不費吹灰之力的錢有些瞭解，這大多要歸功於聯準會 (Fed) 承諾向金融體系注入流動性。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essay 受訪時稱：「這意味著在長期做多股票並確保自己擁有資產 (比如房地產等)，但這也意味著，這種資產通膨週期最好不要停止，因為如果資產通膨停止，還需要很長、很長的時間才能得到基本面支撐。」

市場人士表示，不禁感受到我們生活在一個舊規則不再適用的時代，不僅是特斯拉 (TSLA-US)、蘋果 (AAPL-US) 的市值幾乎是其收入的 10 倍。Alphabet 和許多那指成分股也是如此。

市場人士稱，這真的只是另一個巨大的泡沫嗎? 還是說這是一個由低利率和聯準會大舉購債推動的新時代？這只有時間才能證明！