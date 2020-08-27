iPhone12點火！蘋果目標價上看 700 美元 華爾街偏愛這兩檔個股

iPhone 製造商蘋果 (Apple) (AAPL-US) 週三 (26 日) 遭投行 Wedbush 上調目標價至最高 700 美元，與此同時，華爾街其他分析師看好兩檔蘋果供應鏈「Skyworks」和「高通」。

Wedbush 自 8 月 10 日以來維持蘋果目標價為 515 美元，並將牛市情景的目標價設為 600 美元，短短半個月，該投行快速調升蘋果目標價至 600 美元，而牛市情景上看 700 美元。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 稱，中國仍然是蘋果成功的關鍵因素，估計未來一年大約 20% 的 iPhone 升級將來自中國。中國近期產品銷售出現了增長趨勢的跡象，這個趨勢將在未來 6 至 9 個月持續下去。

Daniel Ives 稱：「我們維持” 增持” 評級，蘋果是我們在 5G 主題下最喜歡的個股，考慮到未來 iPhone 轉型升級週期，我們堅信對蘋果股票的進一步重新評級即將到來。」

Cowen 近期將蘋果目標價為 530 美元，相較於其他投行，Wedbush 成為華爾街對蘋果最樂觀的投行。

另外，投行 Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 也看好蘋果，認為該公司評價良好，應該持續受益於強勁科技股漲勢。

這兩家蘋果供應鏈企業或許是華爾街投資人首選

Oppenheimer 也看好蘋概股，鑒於蘋果走向超買區域，推薦兩檔蘋概股作為替代方案。

技術分析主管 Ari Wald 稱：「我們將推薦客戶蘋果供應鏈，即半導體類股。其中最響亮的名字是思佳訊通訊技術公司 (SWKS-US)。它從蘋果獲得了大約 40％到 50％的收入，

Ari Wald 分析：「Skyworks 長期上升趨勢恢復，突破現有支撐位，並朝著 180 美元邁進。」

蘋果 5G 版 iPhone 12 採用高通 5G 基頻晶片，Strategic Wealth Partners 總裁 Mark Tepper 稱：「現在，如果投資人在尋找蘋果之外的股票替代品，我們也喜歡推薦一些供應鏈。」

Mark Tepper 推薦：「高通是我們喜歡的個股之一。與其他半導體相比目前股價有 25% 折扣，而且它完全是 5G 的代名詞，他們的產品出現在蘋果手機、三星、華為中，高通最美好純粹的 5G 時代就要來了。」

蘋果週三 (26 日) 開盤一度來到 507.97 美元，截稿前蘋果上漲 1.17% 暫報 505.12 美元，蘋果較 3 月份的低點上漲 120% 以上，過去三個月，蘋果已上漲 57%，而道瓊上漲 13%。

同時，思佳訊通訊技術 (SWKS-US) 上漲 0.47%，暫報每股 143.28 美元。高通 (QCOM-US) 暫報每股 115.95 美元。