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傳TikTok已「接近達成」交易協議 近日內將宣布

傳TikTok已「接近達成」交易協議 將於幾天後宣布 (圖：AFP)
傳TikTok已「接近達成」交易協議 將於幾天後宣布 (圖：AFP)

TikTok 美國業務出售談判正值火熱之時，TikTok 執行長 Kevin Mayer 週四 (27 日) 卻閃電請辭，然而，有知情人士透露，TikTok 出售美國業務的交易，已接近達成協議，預計將在未來幾天後宣布。

TikTok 執行長 Mayer 週四宣布請辭，離職原因可能與遭排除在微軟，以及甲骨文公司的交易談判外有關，Mayer 原本打算在下週公布交易協議時，一同宣布請辭決定，最終仍決定將消息提前釋出。

《CNBC》稍早報導指出，Mayer 想要自主經營一家且獨立的科技公司，而非大型科技公司旗下的一個部門，若是一群投資者共同購買 TikTok，Mayer 則有很大可能留任，因此認為從 Mayer 離開的事實來看，多少可以嗅出 TikTok 即將出售的跡象。

《CNBC》記者 Julie Boorstin 認為，TikTok 可能和微軟或甲骨文達成交易，不過和微軟達成的可能性更高，且交易可能在 48 小時左右完成。消息傳出後，微軟短線走高，盤中一度漲逾 3%。

儘管如此，有兩位知情人士指出，TikTok 還在就甲骨文 (ORCL-US)、微軟 (MSFT-US) 以及第三家美國公司的出價進行討論，目前尚未決定最終買家。

他表示，TikTok 可能出售其美國、加拿、澳洲和紐西蘭業務，估值落在 200 億至 300 億美元間，實際價格尚未確定。

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