本週操盤筆記：白宮新紓困案續協商、美7月非農、ISM製造業PMI

本週操盤筆記 (0803-0808)

1. 美國兩黨續協商新紓困案：

由於上週五 (31 日) 執政的共和黨與民主黨協商未果，導致新紓困案難產，故在國會未通過新預算的影響下，已令數以萬計的美國民眾，無法再領取每週 600 美元的額外失業補助。

本週美國兩黨將繼續協商新紓困案，而目前兩黨的爭論點在於，民主黨希望再次進行大規模紓困，且紓困期間需涵蓋至 2021 年，但共和黨認為目前已無擴大紓困的必要，新紓困案共和黨僅願意以較小規模的方案進行，有消息人士即指出，目前共和黨正尋求將每週 600 美元的額外失業補助、降至每週 200 美元或原薪的 70%。

而由於美國參議院將於下週末進入休會期，眾議院下週也將休會，故市場預期，兩黨協商結果可能在本週出爐。

2. 美國 7 月非農報告：

本週五 (7 日) 美國勞工部將公布 7 月新增非農就業報告，市場預期，因美國部分州受二波新冠疫情 (COVID-19) 影響、部分拖累復工進程，故估計美國 7 月非農將新增 151 萬人就業，雖然略遜於 6 月歷史新高紀錄的新增 480 萬人，但勞動力市場仍是走在復甦的軌道之上。

同時市場亦預期，美國在 7 月非農就業繼續復甦下，預期 7 月失業率也將降至 10.5%，整體失業人口仍是偏高，失業率仍有大幅的改善空間。

3. 美國 ISM 製造業 PMI：

週一 (3 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 7 月 ISM 製造業 PMI，市場預期，PMI 將自前月的 52.6 進一步攀升至 53.6，景氣復甦狀況將繼續擴張。

雖然美國 Q2 實質 GDP 季增年率大跌 32.9% 創下歷史新高，但市場經濟學家普遍認為，目前美國經濟最差時期估計已經過去，且在聯準會 (Fed) 零利率政策的幫助下，企業融資成本的大幅下滑，將有助於美國經濟進一步復甦。

4. 美股財報季進入尾聲：

在上週科技股的密集財報週之後，美股將於本週開始逐漸步入財報季之尾聲，本週值得關注的個股財報有：迪士尼 (DIS-US)、CVS (CVS-US)、Moderna (MRNA)、波克夏海瑟威 (BRK.A-US)、Roku (ROKU-US) 等。

而截至上週五 (31 日) 止，已共有 63% 的 S&P 500 企業公布財報，而已公布財報的企業中，又有 84% 企業每股盈餘 (EPS) 是優於市場預期、69% 企業營收優於市場預期。

據 FaceSet 統計，目前華爾街預期 S&P 500 第二季 EPS 年增率將衰退 35.7%，已比先前預期衰退的 48.2% 大幅改善，但仍估將創下 2008 年第四季衰退 69.1% 以來的最慘紀錄。