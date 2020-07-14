Google承諾 Fitbit健康資料不會用於廣告用途

美國 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的 Google，為買下穿戴裝置的 Fitbit，向歐盟當局承諾，該公司所持有的健康相關資料不會用於定位廣告用途。

Google 在 13 日寄給《路透社》的一封電子郵件當中，作出上述表示。此舉的目的也是為了讓這宗價值 21 億美元的收購案，能在歐盟的反托拉斯法審核過程順利通過。

Google 在去年 11 月的時候宣布買下 Fitbit，以利在智慧手錶與健康手環市場，和美國蘋果 (AAPL-US)、南韓三星電子 (005930-KR)、中國華為，以及小米等來進行抗衡。

該公司在寄給《路透社》的電子郵件中提到「他們所買下的是裝置本身，而非數據。有關他們向用戶們所承諾，Fitbit 的相關數據不會用於廣告用途的表態上，他們也非常感謝這回與歐盟委員會的合作機會。」

Google 承諾 Fitbit 健康資料不會用於廣告用途 (圖片：AFP)

《路透社》曾經在上週的報導中提到，如果 Google 承諾 Fitbit 的健康管理資料不會用在定位廣告，該項收購計畫就很有可能獲得歐盟承認。

根據研調機構 IDC 的調查數據，在今年第 1 季的穿戴裝置市場中，Fitbit 只拿下 3% 市占，大幅落後蘋果 Apple Watch 的 29.3%，同樣也遜於小米、三星、華為等對手。

歐美國家的隱私權保護團體曾提出批評，認為 Google 很有可能利用 Fitbit 的數據，在線上廣告、線上搜尋進行更進一步的市場支配。然而隱私權的保護，並不在反托拉斯法的管轄範圍內。

歐盟委員會將廣徵同業競爭對手及用戶意見，以決定是否核可 Google 的該項收購計畫，或者要求 Google 作出更進一步的退讓。若有重大疑慮出現，還可能進行長達 4 個月期間的調查。