新加坡第2季GDP年減12.6% 陷入經濟衰退

新加坡貿易與工業部週二 (14 日) 發布的初估數據顯示，今年第 2 季 GDP 較去年同期大減 12.6%，連同第 1 季萎縮 0.7%，新加坡連兩季 GDP 為負值，陷入技術性的經濟衰退。

貿工部發布的數據指出，新加坡第 2 季 GDP 折合年率大幅下降 41.2%，創出了有史以來的最大單季降幅，同時這一降幅也差於 35.9% 的降幅預期中值。

為了對抗疫情，新加坡政府實施多項經濟封鎖，稱作「熔斷機制」。自 4 月初開始，多數工作場所及學校都關閉，時間幾乎持續了整個第 2 季，直到 6 月初才逐步放寬。

這也嚴重打擊內需企業，新加坡 5 月份零售銷售大降 52.1%，是自 1986 年開始記錄以來的最大跌幅。

同時，由於全球活動減少和美中緊張局勢加劇，新加坡經濟最依賴的外銷也難有表現。政府為此承諾，提供約 930 億新加坡幣 (約 670 億美元) 的刺激計畫。

諮詢公司 Capital Economics 亞洲經濟學家 Alex Holmes 認為，自上個月逐步放鬆之後，新加坡的經濟活動已經反彈，雖然旅遊業和旅館業將繼續遭受打擊，但政府刺激方案的規模創歷史新高，大約相當於 GDP 的 20%，是可以樂觀的重要原因。