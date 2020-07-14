2萬人成冗員！美國航空本週向機師發無薪假預警

由於新冠病毒疫情重創航空產業，又一家航空公司——美國航空公司——正在為裁員做準備。

美國航空公司 (AAL-US) 計畫本週向飛行員預告無薪休假。週一股價下跌 2.6%，收 11.63 美元，今年迄今跌幅約 60%。

根據規模 250 億美元的聯邦新冠病毒紓困金規定，航空公司在 9 月 30 日之前不得裁員或減薪，但需求疲弱已迫使航空公司想方設法撙節成本。

《勞工調適及再訓練預告法》規定，若雇主要裁員或暫時讓員工放無薪假，必須提前 60 天通知員工。

美國航空大約有 1.5 萬名飛行員，該公司根據其與工會 (聯合飛行員協會，下稱 APA) 的協議，提供提前退休方案。

美國航空公司航線營運總經理 Chip Long 在 7 月 10 日提到，「我們預計下週發布這項預警。我們希望盡快再次與 APA 合作，認真探討所有可以兼顧飛行員和航空公司的機會。」

美國航空不回應置評請求，目前尚不清楚將有多少飛行員接獲通知。先前達美航空 (DAL-US) 已向 2500 名以上的飛行員發出潛在無薪假的預警，而聯合航空則向 2200 名以上飛行員發布同樣預告。

美國航空公司本月初表示，由於秋季航班減少，人力約莫多了 2 萬人，其中空服員就多達 8000 名，因此除了飛行員，其他工作組員也可能收到警告。

航空公司管理者正敦促員工接受自願離職買斷計畫和提早退休計畫，同時也警告員工，倘若自願者人數不足，公司也得採取無薪假和裁員等方式。

聯合航空上週向近 3.6 萬名員工發出無薪假警告，接近其 40% 人力。