AI機器人創業！微軟宣布分拆語音助理小冰成獨立子公司

或許是看好人工智慧在中國的發展，微軟宣布將旗下 AI 聊天機器人小冰 (Xiaoice)，拆分為獨立子公司營運，成為一家由微軟投資的新創公司。

此舉進一步強調微軟專注在商業而非消費者的發展重心，過去微軟的市場大多面向消費者，包括電子書、串流音樂、可穿戴健身設備和智慧手機等。

2014 年微軟在中國推出小冰，該消息就在現任執行長 Satya Nadella 接替 Steve Ballmer 一職後發布。

小冰是一款免費聊天機器人，透過 AI 技術來延續虛擬對話，讓聊天模式更貼近青少年。

微軟在 2018 年的部落格文章中，將小冰形容成一位討人喜愛、時尚、有個性的少女；和其他 AI 機器人不同，小冰並不會回答用戶提出的每個問題，也不會死板的遵守指令，而是會和用戶開玩笑、鬥嘴、閒話家常，甚至給些簡單的感情建議。

AI 小冰透過微軟旗下的 Bing 搜尋引擎取得大數據，來不斷自我學習和演化，小冰的用戶覆蓋了許多像是微博等多種聊天 App。

不過中國當局對小冰並非完全友善。據報導，小冰帳號曾經因為隱私或政治等不具名原因，而遭到騰訊的微信三次封殺。

根據 QQ 週日公布的中文公告，小冰將繼續為現有用戶提供服務，並且持續引入中國、日本、印尼地區的其他企業中。

微軟任命小冰總經理李笛為公司執行長。

目前小冰在中國擁有高達 6.6 億的線上用戶，並可用於多種社交 App 中。根據 2018 年的一篇論文，使用者向微軟表示，他們在與小冰聊天後更加樂觀，且在情感上找到支持。

與微軟於 2016 年在推特 (Twitter) 上發布的英語聊天機器人 Tay 相比，Xiaoice 贏得用戶熱烈的愛戴。Tay 在推出不到 24 小時候，就有惡意網友在推特上把 Tay 訓練成一個具有種族歧視傾向的 AI 機器人，並操縱 Tay 進行人身攻擊。

微軟將持續開發智慧型語音助理 Cortana，這款 AI 助手可在手機設備和 Windows 10 中使用。