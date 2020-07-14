1990年代晚期重現！分析師：蘋果、亞馬遜等科技巨頭接近泡沫

科技巨頭週一又創市值奇蹟，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週一刷下 52 週新高記錄，但隨後失去動力。

上述 3 家另外加上微軟 (MSFT-US) 和臉書 (FB-US)，這 5 家合併市值達 6.75 兆美元，若再加上將創新紀錄的 Netflix (NFLX-US)，那麼合併市值達到 7 兆美元。

這亮眼的成績是因為這 6 大巨頭未來幾週全都將公布 6 月止的季度財報，Netflix 將率先在本週四拉開序幕。毫無疑問，這些公司都因經濟封鎖關閉措施而受惠，其訂閱人數增加或更多雲端運算、更多線上商務機會等，但這些企業股票估值也邁向趨於泡沫的水準。

Jefferies 全球股票策略師 Sean Darby 週一將其對科技股的評價自「溫和看漲」轉為「溫和看跌」，預期股價將適度回落。 Darby 指出，科技股目前占美股市場總市值 18％，在 S&P 500 中占比 23%、在納斯達克綜合指數中占比 40%。

Darby 報告提到，「通常令人猜測科技股價將回落的指標還沒出現，如美國殖利率曲線快速上升、美元走強、信貸利差擴大。但是大型科技股之間的關聯性非常緊密、估值昂貴且有溫和超買狀況，這些容不下一絲錯誤，市場情緒開始變得欣喜若狂，類似 1990 年代晚期的『四騎士』。」

達比指出，在 1999 年至 2000 年期間，市場同樣由 4 家股票主宰——微軟、思科 (CSCO-US)、戴爾和甲骨文 (ORCL-US)，他認為現在的情形與當年有強烈的相似處，且今日的「尖牙股 (FAANG) 走勢與先前的泡沫軌跡類似。」

週一蘋果收低 0.5%、Alphabet 下跌 1.7%、亞馬遜挫低 3%。