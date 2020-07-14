中國產電磁鋼片 傳打進豐田供應鏈、已出貨給特斯拉

中國寶武鋼鐵集團生產的電磁鋼片品質追上日本，傳已出貨給美國特斯拉 (TSLA-US)。日本汽車業龍頭的豐田 (7203-JP)，也傳出在日本的汽車生產將使用中國寶武產品。

根據《日本經濟新聞》電子版報導，在週一 (13 日) 得知消息，日本豐田的部分產品將採用中國寶武的電磁鋼片。

電磁鋼片主要使用於電動車 (EV) 產品。由於電磁鋼片的生產需要高度的技術能力，汽車廠商以往也大多向日系鋼鐵廠採購。

中國鋼鐵業界在泛用品的大量供應具有強項，但是近來在品質方面也逐漸追上日本。

中國產電磁鋼片的品質，已於近來獲得豐田認可，被允許用於日本國內的油電車 (HV) 生產，中國寶武似乎也已展開出口作業。這也應該是首度有日本汽車大廠，在日本國內的汽車生產過程，採用中國廠商所生產的電磁鋼片。

電池鋼片被使用於電動車核心組件的驅動馬達等，需要透過特殊處理來讓鋼材具有磁性、去除雜質等，技術門檻相當高。品質影響驅動馬達的效能，也直接影響到電動車的續航力及能耗表現。截至目前也只有日本製鐵 (5401-JP) 等部分鋼鐵大廠的產品，能通過品質面的考驗來供應給豐田。

在上述消息傳出後，日本製鐵的股價也在週二 (14 日) 早盤出現下挫。日本時間 14 日上午 11 點 12 分過後，日本製鐵股價暫報每股 1022.5 日圓，較前一個交易日下滑 0.73% 或 7.5 日圓。

日本製鐵股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

雖然由中國寶武所生產的電磁鋼片，只有獲得豐田的部分採用，但是豐田公司高層指出「品質方面不輸給日本。在電動車可望普及的情況下，供應來源也將變得多樣化。」

另外根據日本鋼鐵聯盟 (JISF) 調查，中國寶武似乎也已供貨給美國特斯拉。

目前中國當地的電磁鋼片市占，中國寶武高達 6 成。在 2023 年前，位在上海市的工廠還將投資人民幣 24 億元來提高產能。