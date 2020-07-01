日本央行短觀：大型企業製造業連6季惡化 創史上第二大跌幅

日本央行 (BOJ) 週三 (1 日) 公布今年 6 月的「全國企業短期經濟觀測調查」(短觀) 報告。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，日本大型企業製造業的景氣判斷指數 (DI) 報「-34」。這是金融海嘯後的 2009 年 6 月以來新低，也創下史上第二大跌幅。

日本央行週三 (1 日) 公布最新調查數據，大型企業製造業景氣判斷指數 (DI) 報「-34」。這個數字較今年 3 月時調查 (DI = -8) 大幅下滑 26 個點數，降幅創下史上的第二新高紀錄。肺炎疫情所帶來的影響極為明顯。

2020 年 6 月大型企業製造業、非製造業 DI (圖片來源：日本央行)

大型企業製造業 DI 連續 2 季出現負值，連續 6 季出現惡化。這回的調查結果也遜於日經 QUICK 的事前調查中位數 (-31)。過去在美中貿易戰的影響下，日本企業對於景氣的看法出現惡化，而肺炎疫情則是讓情況更糟。

非製造業 DI 報「-17」，較上回調查 (DI = 8) 惡化 25 個點數，出現史上最大降幅。

在大型企業 DI 當中，只有零售業出現好轉，其他行業則全部出現下滑。表現最差的是住宿、餐飲的「-91」，邊境管制還有宣導民眾減少外出的影響重大。

而在大型企業製造業當中，惡化情形最嚴重的則是日本產業重心的汽車製造業，DI 報「-72」下滑了 55 個點數。這也是 2009 年 6 月 (DI = -79) 以來的最低水準。

中小企業的情況也出現惡化，製造業 DI 報「-45」，下滑了 30 個點數。

另外，日本大型企業 (全產業) 的先行預測為「-21」，預估會改善 5 個點數。然而新興國家的巴西、印度等地的肺炎疫情仍沒有放緩的跡象，還有美國的確診案例在經濟活動重啟後仍不斷增加，未來發展還有許多的不確定因素。