南韓6月出口額年減11% 連3個月出現2位數百分比衰退

南韓 6 月的貨物出口額，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，報年減 10.9% 至 392.13 億美元。連續 3 個月出現 2 位數百分比的衰退。

《韓聯社》週三 (1 日) 報導，南韓產業通商資源部在 1 日公布了 6 月份的貨物出口額，報年減 10.9% 至 392.13 億美元；同月進口額報年減 11.4% 至 355.47 億美元。貿易收支出現 36.66 億美元盈餘。

南韓的貨物出口額在今年 2 月報年增 3.5%，接著就在 3 月轉為年減 1.6%、4 月報年減 25.5%、5 月報年減 23.6%。接連 3 個月出現 2 位數百分比的下滑現象。

南韓出口額走勢圖 (圖片來源：南韓產業通商資源部)

6 月份出口額的減少幅度，雖較 4、5 月時出現大幅改善，但是考量實際的工作日數，日均出口額報 18.5% 的減少，較 5 月時 (18.3% 的減少) 出現微幅惡化。

南韓產業通商資源部的相關人員表示「日均出口額雖較 1 年前出現減少，不過與肺炎疫情尖峰期的 4、5 月相比，有出現改善。」

從最近 3 個月的日均出口額來看，4 月報 16.5 億美元、5 月報 16.2 億美元、6 月報 16.7 億美元。

從貨物品項來看，雖然出口持續出現減少，但上月表現低迷的品項也或多或少出現改善。

汽車出口從 5 月的年減 54.2%，在 6 月改善為年減 33.2%；汽車零件也從 5 月的年減 66.8%，在 6 月改善為年減 46.0%；纖維從 5 月的年減 43.6%，在 6 月改善為年減 22.3%；石油化學從 5 月的年減 33.9%，在 6 月改善為年減 11.8%。

6 月出口到中國市場的貨物金額年增 9.5%，較 5 月時的年減 2.4% 出現改善。不過同 (6) 月出口至美國報年減 8.3%、歐盟報年減 17.0%、東協 (ASEAN) 報年減 10.8%，表現依舊低迷。

而在另一方面，根據世界貿易組織 (WTO) 的近期統計，南韓的出口排名 (今年 1 至 4 月的出口累計)，已從去年的第 7 名上升一個名次到了第 6 名。