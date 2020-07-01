低價串流電視夢碎？YouTube TV一漲再漲 現要價65美元

谷歌 (GOOGL-US) 旗下的 YouTube 週二表示，其電視訂閱服務將漲價 15 美元，至每月 64.99 美元。

新價格將於 6 月 30 日對新會員生效，7 月 30 日對現有訂戶的結算週期生效。

YouTube TV （圖片：AFP）

該服務可讓顧客透過網路收看 80 個以上的電視頻道，谷歌執行長 Sundar Pichai 在公司公布去年第四季財報的電話會議上表示，該服務訂閱人數至 2019 年底已有 200 萬戶。

作為比較，市場領導者美國有線電視供應商康卡斯特 (CMCSA-US) 公布，今年第一季住宅影視用戶 1990 萬人。

谷歌週二在宣布漲價的部落格文章上提到，「我們並非輕易做出漲價決定，也清楚這對我們用戶來說有多艱困，新價格是為了反映內容上升的成本，我們也相信這能反映 YouTube TV 的完整價值，即從內容廣泛性到收看直播功能的改變。」

最近一次漲價適逢 YouTube TV 三週年，上回漲價是在去年 4 月時調漲 10 美元，頻頻調漲的動作表明，即使最初串流電視供應商以低成本取代有線電視為噱頭，但實際與傳統有線電視供應商競爭時，在擴展和增加頻道上仍遭遇困難。

YouTube TV 今年稍早表示，將在 YouTube TV 中添加更多 ViacomCBS 品牌，包括 BET、CMT、Comedy Central, 和 Paramount Network，且主張其為唯一具有無限存儲空間的 DVR 功能之串流服務，每戶允許 6 個帳號共用，因此調漲價格很合理。