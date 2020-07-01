福奇揭露：美新增確診恐上看10萬 中國新豬流感病毒特徵

週二 (30 日) 美公衛權威福奇 (Anthony Fauci) 警告，美國不能指望一種安全有效的新冠疫苗，如果美國人不採取預防措施，美國新增確診可能會翻倍激增至 10 萬例。此外，他還透露美國正密切關注中國豬流感病毒「G4 EA H1N1」。

全球確診數已飆破 1,040 萬例，死亡數突破 50.9 萬例，美國迄今累計確診數超過 268 萬，死亡人數至少 12.9 萬。

根據一周均值，週一美國 40 個州新增確診增逾 5% 以上。亞利桑那州、佛羅里達州和加利福尼亞州平均每日有 5000 多個新增病例。

福奇週二出席參議院衛生、教育、勞工和養老金委員會舉行的有關新冠疫情聽證會，他表示，如果美國疫情以目前的速度持續爆發，將不能完全控制新冠病毒大流行，每日新增確診病例可能會超過 10 萬例。

福奇警告美新增確診恐上看 10 萬 (圖片：AFP)

福奇表示：「我無法準確預測數字，但它將令人非常不安。」「美國現在每日通報 4 萬多個新增確診數。若傳出每日增加 10 萬例，我不會感到訝異。」

福奇指出，疫情復發可能部分是由於部分州重啟計畫太早實施造成的，並且可能無視某些重啟經濟的聯邦指南。

科學家在中國豬隻上發現新品種流感病毒，名為「G4 EA H1N1」，目前在中國已有豬傳人的案例，外界擔憂，新冠疫情未除之下，中國新豬流感病毒恐將再度引發全球大流行。

福奇表示：「美國衛生官員正密切關注中國豬身上攜帶的新型流感，這種新型病毒結合 2009 年 H1N1 豬流感和 1918 年西班牙大流感的特徵。」

H1N1 豬流感於 2009 年 4 月在墨西哥出現，僅僅在美國染疫就高達 6080 萬人，全球至少有 7 億人感染。

根據疾病控制和預防中心 (CDC) 數據，全球估計有 151,700 至 575,400 人死於 H1N1 豬流感。1918 年大流感，造成 3000 萬人到 5000 萬人死亡。

福奇擔憂道，人類可能再次爆發像 2009 年豬流感那樣的新流行病。